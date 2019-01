La inversió estrangera en adquisicions i fusions creix el 74% a Espanya

La inversió estrangera en operacions de fusions i adquisicions va pujar el 74% a Espanya el 2018, i així ha continuat la senda positiva iniciada el 2015 gràcies a la bona conjuntura econòmica, a la creixent tendència per part dels inversors de fons estrangers i a la bona situació financera de les empreses, segons KPMG. Amb relació a la xifra d'operacions, aquesta s'ha mantingut estable, amb un total de 1.370, el 4% més. El volum d'inversió a Espanya per part d'inversors nacionals i internacionals ha augmentat el 37% en relació amb l'any anterior, en passar de 62.674 milions d'euros el 2017 a 86.152 milions d'euros el 2018.

D'altra banda, el capital risc registra xifres rècord a Espanya el 2018, segons dades de l'Associació Espanyola de Capital, Creixement i Inversió (Ascri). KPMG va asse-nyalar com a causes d'aquest impuls el tancament de set operacions de «grans dimensions» cor-responents a més del 50% de la inversió total el 2018, la intensa activitat per part dels fons internacionals i el creixement del middle market.

Per al conseller delegat de KPMG a Espanya, Juan José Cano, la inversió en operacions de fusions i adquisicions a Espanya ha continuat la tendència alcista dels últims anys, gràcies a les perspectives «positives» de l'evolució econòmica i a les «bones» condicions de finançament. De la mateixa manera, Cano va destacar que l'«alt» volum de liquiditat, impulsat pel «fort» dinamisme dels fons de capital risc, està afavorint l'activitat de fusions i adquisicions a tots els sectors, principalment l'industrial. Quant als sectors més actius el 2018, l'industrial va protagonitzar el major volum d'inversió, amb 23.313 milions d'euros i 159 operacions, seguit del sector immobiliari (15.623 milions d'euros) i del sector energia (13.718 milions d'euros). El soci responsable de Corporate Finance de KPMG a Espanya i de fusions i adquisicions a la regió d'EMA, Jorge Riopérez, va assegurar que les dades sobre l'activitat d'operacions de fusions i adquisicions a Espanya són «positives» i es troben en línia amb les d'Europa i del món, les quals han registrat un ascens en el volum d'inversió del 18% i el 6%, respectivament, en relació amb el 2017.