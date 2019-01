Alstom fabricarà a Catalunya 34 trens per a Luxemburg

Alstom subministrarà un total de 34 trens que realitzaran serveis regionals a Luxemburg i que es fabricaran íntegrament a la planta que la companyia té a Santa Perpètua de Mogoda, a la comarca del Vallès Occidental.

L'empresa francesa amb planta a Catalunya ha signat un contracte amb l'operador ferroviari luxemburguès CFL que està valorat en uns 360 milions d'euros i preveu l'entrega d'aquesta nova flota de trens a partir del mes de desembre de l'any 2021.

Els nous trens, que podran assolir una velocitat màxima de 160 quilòmetres per hora i que tindran entre 80 i 160 metres de longitud, són de doble pis i d'alta capacitat, i circularan a la xarxa de Luxemburg, però també ho faran per les vies de Bèlgica i les de França.

Per al desenvolupament i el disseny dels combois el centre industrial d'Alstom comptarà amb la participació d'experts de cinc països diferents: Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia i l'Estat espa-nyol.

Aquests 34 nous trens que s'entregaran a Luxemburg inclouran, segons va assenyalar ahir Alstom, les «tecnologies més avançades» per als passatgers i per al personal a bord.

D'aquesta manera, als vagons hi ha espais interiors amb il·luminació per llegir i descansar, zona de bicicletes, serveis i àrees adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

A més a més, totes les unitats disposaran de connexió wifi i il·luminació de tipus led. Els trens que s'entregaran a Luxemburg són de la gamma Coradia d'Alstom, que actualment també circulen en uns nou estats europeus i el Canadà.

La fàbrica de trens de Santa Perpètua de Mogoda d'Alstom és la més moderna que el grup té a Europa.

Aquesta fàbrica ha produït, entre d'altres, els primers trens que van cobrir la línia de l'AVE entre Madrid i Sevilla, les llançadores regionals que circulen per la mateixa xarxa d'alta velocitat, la meitat dels trens de rodalies Civia que utilitza Renfe o el metro sense conductor que actualment opera a la xarxa del suburbà de Barcelona.