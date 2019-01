La creació d'empreses a Catalunya creix el 9,1% el novembre

La creació d'empreses a Catalunya va augmentar el novembre passat el 9,1% en relació amb el mateix mes del 2017, fins a les 1.494, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'INE. Respecte del 2016, la xifra d'empreses creades va caure l'11,72%. Per contra, el nombre d'empreses dissoltes va pujar fins a les 168 al novembre, el 15,1% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Al conjunt de l'Estat, al novembre es van constituir 7.974 societats, cosa que representa un increment del 3,3% més respecte del mateix mes del 2017; i se'n van dissoldre 1.989, el 9,9% més que el mateix mes del 2017. D'aquestes, el 77,2% ho va fer voluntàriament, el 10,2% per fusió i el 12,6% restant per altres causes. Quant a la taxa intermensual, el nombre d'empreses creades a Catalunya va augmentar el 10% després que l'octubre se'n constituïssin 1.358.