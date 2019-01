Renfe es prepara per a la transformació en operador integral de mobilitat i logística

El president de Renfe Operadora, Isaías Táboas, va mantenir ahir una reunió a Madrid amb més de 200 professionals de la compa-nyia per presentar les línies mestres del Pla estratègic 2019-2023, de cara a abordar la liberalització del mercat de viatgers el 2020. El document final, que serà presentat a final de mes al Consell d'Administració de l'operadora, té com a objectiu la transformació de la companyia en un operador integral de mobilitat i logística. Táboas va remarcar que «la transformació que es produirà en la companyia és superior encara que la que es va produir després de l'arribada de l'alta velocitat ferroviària al nostre país, fa 27 anys. Els reptes necessaris d'afrontar tenen l'origen en la disrupció tecnològica i en la liberalització del mercat de viatgers, canvis que requeriran d'una adaptació cultural necessària i una redefinició de les aliances estratègiques, tant dins com fora de les nostres fronteres». El pla estratègic definirà tres pilars sota els quals pivotaran els projectes: focus en el client, eficiència i seguretat, i internacionalització.