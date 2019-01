L'operadora manresana Fibracat exposarà al Mobile World Congress

Fibracat serà present com a expositor al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrarà entre els dies 25 i 28 de febrer. L'operadora nascuda a Manresa i que arribarà a tot Catalunya aquest 2019 ha estat una de les 66 empreses i centres tecnològics catalans escollits per la Generalitat per exposar en un espai reservat a companyies que representen el país. Entre aquest grup de més de seixanta empreses catalanes, Fibracat és l'únic operador global de telecomunicacions. El CEO de Fibracat, Josep Olivet, i la directora comercial, Meritxell Bautista, es mostren molt satisfets per la selecció de la companyia i asseguren, en un comunicat de l'empresa, que «és un honor per a nosaltres que la Generalitat hagi escollit Fibracat com a representant de Catalunya». Fibracat s'ha fixat dos grans objectius al certamen: donar a conèixer la marca i serveis a empreses i administracions públiques, i «en l'àmbit internacional», establir contactes amb empreses per fer contractes comercials de nous serveis que pugui oferir a Catalunya els propers anys.