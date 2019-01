Oxfam Intermón ha advertit que a Espanya una de cada sis famílies de classe mitjana va caure en la pobresa durant la crisi i no n'ha sortit malgrat la recuperació, i la desigualtat provoca que les persones que viuen en un barri ric de Barcelona tinguin una esperança de vida d'11 anys més que les de barris pobres, i de 7 anys a Madrid. Així ho reflecteix l'organització en l'informe «Desigualtat 1-Igualtat d'Oportunitats 0. La immobilitat social i la condemna de la pobresa», publicat en el marc del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que comença avui.

L'estudi destaca que la classe mitjana espanyola té avui 10 punts menys de la renda nacional, en comparació de la que tenia l'any 2000, i assenyala que la immobilitat social a Espanya fa que els que són rics i pobres «es perpetuïn» i que les persones més empobrides «tinguin més difícil canviar la seva situació al llarg de la seva vida». «La societat espa-nyola s'ha polaritzat a costa de l'aprimament de les classes mitjanes», diu Oxfam.

A Espanya, la pobresa va augmentar durant la crisi quatre vegades més del que s'ha reduït amb la recuperació. Aquesta polarització, segons l'ONG, «és el reflex de la greu crisi de desigualtat que viu el planeta».

L'informe, amb l'anàlisi internacional «Benestar públic o benefici privat?», detalla que la fortuna dels milmilionaris -9 de cada 10 són homes- va augmentar en un 12% en el darrer any, és a dir, 2.500 milions de dòlars diaris. No obstant això, la riquesa de la meitat més pobra de la població , que correspon a 3.800 milions de persones, es va reduir en un 11%. A més, l'estudi critica que a Espa-nya, des de l'inici de la recuperació, el creixement econòmic ha beneficiat «desproporcionadament» les rendes altes. Així, assenyala que l'any passat van augmentar en 16.500 les llars en les quals no va entrar cap tipus d'ingrés, i es va arribar a les 617.000.

Per la seva banda, els ultramilionaris -persones els actius nets de les quals equivalen o superen els 40 milions d'euros- van augmentar en un 4%, i es va arribar a la xifra rècord de 1.690 persones.

«Aquesta alarmant crisi global de desigualtat és el reflex del fracàs del sistema econòmic actual. Els governs han d'actuar immediatament per assolir canvis reals i un futur digne per a totes les persones i no només per a una minoria privilegiada», va assenyalar ahir el director general d'Oxfam Intermón, José María Vera.

Si no es redueixen els actuals nivells de desigualtat, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) estima que a Espanya es necessitaran 120 anys, quatre generacions, perquè una família del 10% més pobre obtingui els ingressos mitjans. En aquesta línia, l'informe detalla com la pobresa i la riquesa a Espanya s'hereten. En concret, indica que si es neix en una família d'ingressos alts es guanyarà un 40% més que si es creix en una llar amb ingressos baixos. A més, l'estudi subratlla que el sistema educatiu «és ara més inequitatiu que abans de la crisi». De totes les persones que abandonen prematurament els estudis, 1 de cada 2 pertany al 20% de llars amb menys ingressos.

«La desigualtat afecta els drets i oportunitats que tenim en la vida relacionats amb la salut, esperança de vida o la participació ciutadana, entre d'altres. Per exemple, si vius en un barri ric de Barcelona la teva esperança de vida serà d'11 anys més que si casa teva és en un barri pobre. A Madrid, aquesta diferència arribaria als 7 anys», va assenyalar Vera.

Segons l'informe internacional, el sistema actual és «incapaç» de reduir la desigualtat i la pobresa, així com de millorar la igualtat d'oportunitats perquè totes les persones puguin gaudir dels seus drets.