UP no atribueix «a raons de mercat» la baixada del preu de l'oli d'oliva

Unió de Pagesos (UP) considera que la caiguda del preu en origen de l'oli d'oliva, del 25%, a l'Estat espanyol l'últim any –segons el Consell Oleícola Internacional– «no respon a raons de mercat». Per aquest motiu, el sindicat demana a les administracions que investiguin «un possible abús de posició de domini per part de la gran distribució». Seguint l'exemple de diferents associacions de consumidors, el sindicat agrari sosté, a través d'un comunicat emès dijous passat, que també ha denunciat un «frau» en l'etiquetatge de l'oli d'oliva verge i verge extra, tant pel que fa «a la manca de la indicació obligatòria sobre l'origen del producte» o «a anomenar verge o extra verge oli d'oliva que era de qualitat llampant».

Segons Unió de Pagesos, les dades del Consell Oleícola Internacional indiquen que el retrocés del consum mundial d'oli previst en la campanya 2018-2019 és del 2% respecte de l'anterior, mentre que la previsió de la reducció de les exportacions és de l'11%, la de les importacions del 7% i la de la producció del 6%. Amb aquestes dades, «el mercat quedaria en equilibri a escala mundial». Analitzant les xifres, l'organització agrària sosté que «el retrocés de dos punts del consum queda compensat per la caiguda de sis punts de la producció, i la reducció de les exportacions queda equilibrada per la caiguda de les importacions i la reducció de la producció». D'altra banda, les dades de la Unió Europea també mostrarien una situació de caiguda del consum del 3% respecte de la campanya passada i un increment del 2% de la producció, que «queda compensat per l'increment del 2% de les exportacions i una disminució del 32% de les importacions», indica UP. Tot i això, el sindicat adverteix que els preus en origen de l'oli verge extra cauen el 25% a Espanya, el 18% a Tunísia i el 14% a Grècia, mentre que a Itàlia el preu augmenta el 46%. En aquest sentit, Unió de Pagesos posa en relleu que, tot i que l'Estat és el principal país productor i exportador d'oli d'oliva, «continua essent el que pitjors preus en origen ofereix a la seva pagesia, per darrere de Grècia i Tunísia».



Comercialització de l'oli

L'Estat, d'acord amb les dades de l'informe del ministeri d'Agricultura sobre la cadena de valor de l'oli d'oliva, el 86% de les vendes es realitzen a través d'hipermercats, supermercats i botigues discount. El sindicat considera que, després de tres campanyes de comercialització amb uns preus «raonables» per a l'oli d'oliva verge extra, «la distribució torna a pressionar per reduir el preu en origen». UP, a més, aposta perquè l'oli d'oliva s'incorpori dins de l'Observatori de preus de referència que publica Agricultura.