La declaració de la renda 2018 es pot presentar des d'avui

La campanya de la renda del 2018, que s'inicia aquest dimarts i s'estendrà fins l'1 de juliol, incorpora diverses modificacions. Així, les novetats aniran des de l'exempció de retencions per a prestacions de maternitat i paternitat fins a canvis en les deduccions per a casos de discapacitat, en què els treballadors en actiu poden desgravar-se entre 3.500 o 7.750 euros. A més, una altra modificació en la declaració serà l'increment del límit excloent de l'obligació de declarar, en el cas dels contribuents que tinguin rendiments de treball de més d'un pagador, fins als 12.643 euros, mentre que abans era de 12.000 euros, mentre que es mantenen en els 22.000 euros en un sol pagador. El grup de tècnics del Ministeri d'Hisenda, Gestha, calcula que es presentaran fins a 20 milions de declaracions.

La principal novetat en aquest exercici serà l'exempció de retencions pel que fa a prestacions de maternitat o paternitat. Aquest canvi es deu a la sentència del Tribunal Suprem d'octubre de 2018, i se n'extreu també el límit d'exempció per a treballadors públics en l'import de prestació màxima que reconegui la seguretat social, de manera que l'excés tributarà com a rendiment del treball.

En aquest sentit, aquestes prestacions ja no haurien d'aparèixer en l'esborrany de la declaració, encara que els tècnics del Ministeri d'Hisenda recomanen revisar aquest punt de la declaració per si les entitats pagadores no han etiquetat les prestacions com a exemptes, cas que podria portar a errors o confusions en l'esborrany.

Guarderies i beques a universitat, nous imports

La segona novetat que presenta la renda serà l'augment de fins a 1.000 euros addicionals de l'import de la deducció per maternitat en matèria de despeses en guarderies o centres d'educació infantil per a fills menors de tres anys. De fet, en els casos en què el fill menor tingui els tres anys l'increment pot aplicar-se igualment en les despeses fins al mes anterior a començar el segon cicle d'educació infantil.

Aquest, però, no és l'únic canvi que afecta les deduccions per educació. També s'han incrementat els límits exempts de les beques públiques i les concedides per entitats sense ànim de lucre o fundacions bancàries per a estudis reglats a partir de l'1 de gener del 2018. Així, fins al segon cicle universitari l'import passa de 3.000 a 6.000 euros anuals sense incloure despeses de transport i allotjament, mentre que per al tercer cicle universitari passa dels 18.000 als 21.000 euros anuals.

Tot i que la normativa no ha canviat des del 2002, en aquesta campanya estarà més present que en altres les donacions a escoles concertades després que Hisenda posés en dubte fa uns mesos si es podien considerar donacions o es rebia una contraprestació a canvi i, per tant, els pares podia ser que es deduïssin unes quantitats que no els corresponia. Per aquest motiu, el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya aconsella als contribuents que demanin a l'escola un certificat conforme han fet una donació i evitar així posteriors malentesos amb l'Agència Tributària.

Canvis en deduccions per discapacitat i família nombrosa

En la nova campanya de la renda també s'han alterat les deduccions per discapacitat i per família nombrosa. D'acord amb això, la declaració recollirà l'augment extra de fins a 250 euros addicionals per cada un dels fills, només d'agost a desembre, en els casos de família nombrosa. Pel que fa als casos de discapacitat, s'ha creat una deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes superiors a 8.000 euros anuals. A més, en el cas dels treballadors en actiu amb discapacitat podran desgravar entre 3.500 i 7.750 euros.

Modificacions en les exempcions en loteries i apostes

Un altre canvi de cara a la nova campanya de la renda, que té el tret de sortida aquest dimarts, serà la modificació de les quantitats d'exempció en els premis, que si es tracta de jocs celebrats abans del 5 de juliol del 2018 serà de 2.500 euros i en els que vagin del 5 de juliol al 31 de desembre serà de fins a 10.000 euros. En cas que la quantitat superi aquestes xifres es tributarà al 20% com un gravamen especial sobre premis, encara que en el moment de cobrar el premi ja serà amb la retenció descomptada.

Els lloguers turístics, fora de la reducció com a habitatge de "necessitat permanent"

Finalment, un nou canvi, en aquest cas pel que fa a lloguers turístics, serà incloure'ls com a rendiment de capital immobiliari, després que el 2018 es regulés per primera vegada l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb aquest finalitat. Així, a aquests lloguers no se'ls aplicarà la reducció del 60% perquè no es considera que estiguin satisfent una "necessitat permanent" d'habitatge, sinó que és temporal, segons els mateixos tècnics d'Hisenda.