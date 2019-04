El CIAC diu que el Govern no aposta pel centre d'FP d'Automoció de Martorell

El president del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC), Josep Maria Vall, creu que el Govern ha «desvirtuat» el Centre de Formació Professional d'Automoció a Martorell, el qual va crear-se per formar 13.000 estudiants d'FP cada any i que ara acull uns 200 alumnes de formació ocupacional.

En una roda de premsa per presentar les dades del sector del 2018, Vall va recordar ahir que aquest centre es va posar en marxa fa cinc anys amb capital de la Generalitat i perquè Catalunya disposi d''un centre de Formació Professional especialitzada en automoció.

El centre preveia acollir cada any uns 13.000 estudiants de formació especialitzada en l'automòbil, però, segons va afirmar Vall, la realitat és que cada any només hi passen entre 100 i 200 aturats per formar-se. Vall va explicar que l'objectiu del centre «s'ha desvirtuat» i que fa anys «que discuteixen amb la Generalitat» sobre aquest assumpte.

Concretament, el 3 d'octubre passat van mantenir una reunió amb representants de quatre conselleries de la Generalitat, Presidència, Empresa, Treball i Educació, en la qual tots estaven d'acord a «tirar endavant els estatuts i les licitacions» perquè els qui optessin a gestionar el centre presentessin les ofertes. Vall va assegurar que van donar de termini fins al dia 31 de desembre, però que encara no s'ha avançat, i va afegir que «és un tema polític» perquè sembla que la conselleria de Treball «no vol donar-li la importància que té».