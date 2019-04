Fem Manresa organitza una xerrada sobre sobirania econòmica i ambiental

Joan Marc Simon, director de Zero Waste Europe, participarà a la xerrada «Residu zero. Sobirania econòmica i ambiental en un món global», que organitza Fem Manresa. La trobada tindrà lloc el proper dilluns, a les 7 de la tarda, a la Batzegada (plaça Gispert, 2).

L'objectiu residu zero permet dissenyar polítiques de gestió de recursos a escala local que fomentin l'economia social i sostenible, que generin llocs de treball i que revaloritzin la producció local d'aliments, entre d'altres. Simon parlarà d'experiències de ciutats que han implementat estratègies d'aquest tipus amb èxit. Simon també parlarà sobre la tasca de Zero Waste Europe a escala internacional per aconseguir legislació basada en l'economia circular per reduir i eliminar la producció de plàstics. Simon és autor del llibre Residu zero. Com reactivar l'economia sense carregar-se el planeta i fundador de Zero Waste Europe, amb seu a Brussel·les. A més, és un dels coordinadors de la xarxa global GAIA i membre de la junta directiva de Zero Waste International Alliance.