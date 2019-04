Els sindicats es mobilitzaran després de l'anunci de l'ERO a Nissan

Els sindicats de Nissan preparen un calendari de mobilitzacions, que no descarta la vaga i que inclourà una protesta durant la celebració, al maig, del pròxim Automobile Barcelona, davant l'anunci de l'empresa que presentarà un ERO per a 600 persones dels seus centres de Barcelona.

Nissan va anunciar ahir que presentarà un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 600 treballadors de Barcelona als seus centres de Zona Franca i Montcada, després de finalitzar dijous sense acord el termini fixat per l'empresa per tancar l'ajust de plantilla anunciat. L'empresa insisteix que la direcció segueix prioritzant les mesures de caràcter voluntari i un pla de prejubilacions» amb el 80% del sou net fins a la jubilació als 63 anys.

Segons el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente (CCOO), el comitè prepararà durant els pròxims dies un calendari de mobilitzacions i no descarta la convocatòria d'una vaga, «perquè la plantilla està molt enfadada amb aquesta situació». Vicente explica que, si no s'ha arribat a un acord abans, els treballadors es manifestaran el Primer de Maig i durant l'Automobile Barcelona el mes que ve. El comitè reclama que es garanteixi l'ocupació i el futur de les plantes de Barcelona i una sortida «digna» per als treballadors afectats per l'ajust. Els sindicats demanen que les prejubilacions es facin en les mateixes condicions que van tenir els empleats que van abandonar la companyia fa un mes, el 90% del sou net fins a la jubilació als 63 anys.