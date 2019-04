La Fira de l'Ocupació del Bages obre amb un centenar d'ofertes laborals

La segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages ha obert aquest matí amb prop d'un centenar de llocs de treball en oferta per part de les 30 empreses que hi participen. A aquests, cal sumar-hi tots els perfils professionals que les empreses cerquen per quan tinguin vacants en els seus equips. La fàbrica de l'Anònima de Manresa s'ha omplert d'activitat ja des de primera hora del matí. La fira es pot visitar durant el dia d'avui, fins a les 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.

En l'acte institucional d'obertura, el president de la Cambra, Pere Casals, ha afirmat que "aquesta és una fira que funciona", fent referència als bons resultats obtinguts en la passada edició, en què algunes de les empreses participants van contractar nous treballadors que a dia d'avui continuen a les seves plantilles. Casals ha agraït la confiança de les empreses i ha destacat l'increment de participants i d'espai respecte l'any passat. L'alcalde de Manresa, per la seva banda, ha assenyalat que la fira "contribueix a reduir l'atur juvenil i a impulsar l'activitat econòmica al territori".

La Fira de l'Ocupació del Bages és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa i el Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada entre empreses i professionals que busquen feina. Durant tota la jornada s'hi celebren activitats paral·leles i gratuïtes per ajudar als visitants en el procés de recerca de feina, com dinàmiques de grup per practicar l'entrevista o revisions de currículums exprés.

Les trenta empreses participants a la mostra són: Aki Bricolaje, Grup Soler, Althaia, ICL Iberia, Ampans, Kids&us, Avinet/Vilardell Purtí, Leds-C4, Cots i Claret, Macsa, Decathlon, Mafrica, Denso, Masats, Deporvillage, Maxion Wheels, Domusiv, Montserrat,

Fibracat, Oliva Torras, Friman, Tecnium, Gestamp, Uve Solutions, Grup Llobet i Vanderlande,