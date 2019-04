Un de cada quatre cotxes venut per Seat el 2025 serà elèctric

El president de Seat, Luca de Meo, ha avançat aquest dijous que la companyia del grup Volkswagen té previst per a 2025 que, matemàticament i per l'objectiu normatiu d'emissions, un de cada quatre cotxes que aconsegueixi vendre serà elèctric.

Sobre aquesta qüestió, De Meo, en la seva intervenció a El Ágora d'elEconomista, ha declarat que la companyia afronta un repte a sis anys per aconseguir un cotxe elèctric per a distàncies llargues.

Ha recordat l'estratègia global anunciada recentment pel grup Volkswagen per crear una plataforma de vehicles elèctrics més barats els pròxims 5 anys, amb una inversió inicial de 30.000 milions d'euros.

Per a la rendibilitat en la producció d'aquest tipus de vehicles, De Meo ha indicat que "és necessària una gran fàbrica" de bateries a Espanya "molt pròxima" a la planta per estalviar costos logístics (es fabriquen a la Xina o Corea).

No ha aclarit si Seat estudia aquesta possibilitat per a la seva planta de Martorell.

En matèria operativa per al cotxe elèctric, De Meo ha apuntat que canviarà la manera de recàrrega "com ara passa amb els mòbils", amb càrregues ràpides de 5 minuts per recórrer 120 quilòmetres, i ha sol·licitat la "necessària cooperació" de les companyies d'infraestructures i elèctriques per multiplicar els punts de presa de corrent.

Sobre el futur del sector, De Meo ha destacat la rellevància estratègica de la intel·ligència artificial per avançar també cap al cotxe autònom i ha apostat per una major inversió en formació per part de les companyies.

De Meo ha dit en aquest sentit que Seat "necessitarà aviat molts" desenvolupadors de software per a la seva fàbrica de Martorell.

Seat, ha recordat el directiu, llançarà al mercat el 2020 dos cotxes elèctrics. L'ofensiva de la companyia a 2021 inclou sis models elèctrics i híbrids, entre ells el León Cupra, amb l'objectiu de col·locar l'elèctric a un preu inferior als 20.000 euros.