Els distribuïdors de mòbils de Manresa mantenen l'activitat amb normalitat, però admeten que la incertesa els perjudica

La incertesa sobre Huawei no ha afectat gaire l'activitat quotidiana de les empreses locals que comercialitzen productes del gegant tecnològic xinès.

La botiga de la comercialitzadora The Phone House a Manresa, per exemple, encara no ha rebut cap comunicat de les oficines centrals sobre els canvis que suposarà el veto a Huawei imposat a final de la setmana passada pel president nord-americà i ajornat ahir fins d'aquí a tres mesos pel departament de Comerç dels EUA.

«Els clients no ens n'han dit res, encara», asseguraven fonts de Mobile Center, que apuntaven que el fet que el veto no afecti els models que ja hi ha al mercat ha contribuït a reduir la incertesa. Tot i això, admeten que no saben què passarà amb els models que es venguin a partir d'ara.



Una certa alarma social

Una de les botigues que sí que han hagut d'atendre clients desconcertats per les notícies sobre el veto nord-americà al gegant xinès és Orange. «Ahir [dilluns] vam tenir un dia mogut», explicava una de les dependentes. «Tothom qui entrava a la botiga ens demanava informació sobre Huawei. Hi ha una certa alarma social. Van venir unes vint persones, i això no és normal en un dilluns. Alguns fins i tot van cancel·lar el contracte amb Huawei», assegurava.

Per la seva part, a Yoigo encara no han hagut d'atendre cap client preocupat pel veto a Huawei, però admeten que la incertesa els afecta negativament. «De moment, no demanaré més telèfons Huawei al proveïdor», afirmava l'encarregat de la botiga.