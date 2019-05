La fira ViBa de Manresa potencia la gastronomia en la seva segona edició

La segona edició de la fira ViBa de Manresa potenciarà la presència de la gastronomia en el seu programa per dotar l'esdeveniment de més projecció i per incloure més al·licients per als visitants. Així, enguany s'afegeix al programa, que se celebrarà del 7 al 9 de juny, una mostra culinària a càrrec del col·lectiu de cuiners professionals Fogons Gastonòmics del Bages. La fira, destinada a promoure la cultura vitivinícola de la comarca del Bages, inclourà també tastos de vins, la Nit de Picapolls, una jornada professional i l'exhibició artística de Vi_suals, entre altres activitats. Aquesta ha de ser l'edició de la seva «consolidació», segons explicava ahir el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler.

La plaça Sant Domènec serà l'eix de la fira, ja que acollirà la fira de vins de la DO i la mostra gastronòmica, a més de ser escenari d'actuacions musicals i d'activitats adreçades al públic familiar.

La fira de vins tindrà la participació dels quinze cellers de la DO, que oferiran tastos dels seus productes, que, enguany, també seran a la venda. En total s'hi podran torbar més de 50 referències de vins blancs, negres i rosats, prop del 80% dels vins que s'elaboren a la comarca. També hi tindran presència els quatre projectes bagencs vigents avui de viticultors sense celler: Entrebosc de Castell-follit del Boix, La Diferenta de Navàs, Murallius de Sant Fruitós de Bages i Vinyes de Castellgalí. La fira de vins es podrà visitar els dies 8 i 9 (aquest, fins al migdia). Els enòlegs Miquel Palau, Joan Soler i Josep Pelegrín hi conduiran diversos tastos.

Una altra activitat que inclou el programa de ViBa és una ruta de les tines a peu de vinya amb tast de vins (el dia 9 al matí), que recorrerà diversos indrets del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. També es farà un acte de reconeixement de la pedra seca per celebrar l'obtenció del títol de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco a l'art de la pedra seca, una visita guiada a la Manresa vinícola i accions artístiques a càrrec de Marta Rabaneda i Maria Ribera i Amiraspa, i una actuació de Lúpulus Emsembla. Divendres 7 a la nit s'obrirà la fira amb la Nit de Picapolls, organitzada en el marc del Vi_suals 19. Es tracta d'una vetllada de fusió de vins, gastonomia i música al parc de la Seu, que ja ha esdevingut una cita del calendari manresà de primavera.

Enguany, la fira tindrà també una jornada professional, que es farà el proper dilluns al Kursaal, i que preveu aplegar un centenar de persones d'arreu de Catalunya que intentaran, entre d'altres, col·laborar en el posicionament de la DO a escala internacional.

Ahir, durant la presentació de l'esdeveniment, tant Nani Sala, de Fogons Gastronòmics del Bages, com Joan Soler i l'alcalde en funcions de Manresa, Valentí Ju-nyent, destacaven el valor de la fira per «teixir territori» i per posar en valor la tradició vitivinícola bagenca. «Hem de fer vincle territorial», insistia Soler, que destacava el fet de celebrar la fira dels vins bagencs a Manresa: «La DO ha de tenir presència a la capital», assegurava.