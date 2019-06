El cap de setmana passat van tenir lloc les quartes jornades de Benvinguts a pagès. Desenes d'explotacions agràries, ramaderes o del mar van oferir al llarg del dissabte i del diumenge visites guiades a les seves explotacions. Ensenyaven com conreaven, com produïen els seus productes i es podien tastar; i, finalment, comprar en cas de productes elaborats. En els altres casos de fruita, verdura fresca o carn s'obtenia una llista de punts de venda per tot Catalunya on poder accedir a aquell producte.

La idea de Benvinguts a pagès és importada de França pel responsable de PRODECA, Ramon Senmartí, que en el seu moment va posar en marxa un assaig de portal de compra de productes DO, la Gastroteca. Ara també té el suport de l'Agència de Turisme de Catalunya, que fa temps, per mitjà de Patrick Torrent, malda per desestacionalitzar i desconcentrar el turisme per tot Catalunya.

A falta de saber el resultat d'aquest any del nombre de visitants, és molt probable que sigui creixent atès l'augment de l'oferta de llocs a visitar i l'efecte boca-orella i la fidelització dels visitants dels anys anteriors, que en un percentatge elevat han mostrat un alt grau de satisfacció en les enquestes que s'han omplert en totes les visites.

En el web de Benvinguts a pagès es podia planificar la ruta en funció de la comarca i en funció dels productes. Un mapa interactiu permetia clicar l'oferta en cadascuna de les comarques. Però també permetia esbrinar l'oferta de productes classificats en paquets: arròs i altres cereals, verdures, hortalisses i bolets, llegums, herbes aromàtiques, mel i altres productes, dolços, fruita fresca, fruits secs, oli i olives, begudes (vi, cava i altres), aviram i ous, carn i embotits, formatges i lactis, peix, marisc i derivats. La informació anava acompanyada de suggeriments per allotjar-se i per menjar amb descomptes especials.

A casa meva, enguany vam escollir una sortida al Berguedà, concretament a la Nou, on a Can Cuirols en Josep Venturós va obrir la Formatgeria l'any 2007, quan ja feia 13 anys que tenia un ramat de cabres. La seva il·lusió sempre havia estat fer formatges com els de la seva àvia. Des de l'alimentació de les cabres amb herbes de la pròpia finca, amb quall propi, fins a l'etiquetatge final dels formatges, la formatgeria Cuirols es va concebre com un negoci autogestionable per un parell de persones. L'alimentació de les cabres només rep cereals comprats a fora de la finca, però tenen la intenció d'acabar produint també el propi gra. De manera que, juntament amb l'ús d'energia procedent de la fusta, acabaria sent una explotació situada en allò que s'anomena economia circular.

De Casa Cuirols en surten quatre tipus de formatge, dos de frescos de consum ràpid, l'un d'ells al carbó, que el fa dolcejar. Un de curació de tres mesos i un altre de sis. Segons el productor, els seus formatges circulen per alguns restaurants determinats i per tendes especialitzades de Barcelona. La visita als estables, a l'espai de munyir i a l'obrador va permetre entendre tot el procés. La situació geogràfica és privilegiada, a 1.330 metres d'altitud, en un camí forestal transitable que va de la Nou a Sant Romà de la Clusa, passant pel coll de la Plana, a uns 200 metres de desnivell del pic del Sobrepuny, des d'on s'obtenen vistes espectaculars de Catalunya.

Vam aprofitar l'estada a la Nou per visitar també la casa La Canal, una explotació de la Cooperativa de ramaders de muntanya del Berguedà, conduïda per la família Marginet. L'explotació segueix la tradició familiar i consta de vaques de pastura en règim extensiu, amb el corresponent engreix dels vedells. D'altra banda, també hi ha una granja de pollastres de pagès semiintensiu. Tant la vedella com el pollastre es comercialitzen amb la marca de Ramaders de Muntanya del Berguedà. I en la visita se'ns va proporcionar una llarga llista de comerços on poder trobar els seus productes.

Si de la visita agroalimentària sobrava temps, hom podia fer una passejada pel circuit marcat que va del santuari de Lurdes a la font i als dos antics molins, i finalment desemboca a la font del Patzí, racó entranyable i fresc. I menjar en algun dels dos restaurants del poble.

I això en una escapada d'un dia. Els segments detectats per aquest tipus d'oferta són els amants de la gastronomia, del producte DO i ecològic, les famílies, els turistes culturals i els amants de la fotografia i la natura.

L'èxit fins ara de l'experiència ha animat els organitzadors a oferir al llarg de l'any set rutes corresponents a una de les diferents Marques Turístiques de Catalunya: Pirineus, Terres de Lleida, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, Paisatges de Barcelona, Costes de Barcelona i Costa Brava. Aquestes rutes inclouen alguns participants del Benvinguts 2019: explotacions, restaurants, allotjaments, algunes activitats complementàries i altres recomanacions de visites culturals i paisatgístiques.

A les portes d'aquest cap de setmana, en què es presentarà al Bages la Pedra seca com a Patrimoni de la Humanitat i se celebrarà una altra edició de ViBa (festa del vi DO Bages), el Benvinguts a pagès ha estat un bon aperitiu.