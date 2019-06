Una trentena d'alumnes acaba el curs del Pla de Transició al Treball del CIO de Manresa

L'Ateneu les Bases va acollir ahir l'acte de cloenda del curs 2018-2019 del Pla de Transició al Treball (PTT) de l'Ajuntament de Manresa, que ha finalitzat una trentena d'alumnes. Inserir-se laboralment o bé reprendre els estudis per obtenir l'ESO o un cicle formatiu de grau mitjà són les opcions que s'obren ara als joves que han aconseguit la titulació.

L'acte d'ahir va incloure una desfilada de perruqueria i estètica, la projecció d'un audiovisual, l'entrega de records als alumnes i el lliurament de reconeixements a les empreses que els han acollit en pràctiques. A l'acte hi va assistir Eva Ribera, responsable dels Serveis Territorials de la Catalu-nya Central, Lleida i Alt Penedès (coordinació PFI-PTT), i Cristina Cruz Mas, regidora de l'Ajuntament de Manresa.

El PTT té tres perfils diferenciats: auxiliar d'imatge personal (perruqueria i estètica); auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic; i auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura.

Enguany han finalitzat el curs 28 alumnes. D'aquests, 6 han aprovat les proves d'accés a cicle formatiu de grau mitjà, i una quinzena continuaran els estudis en escoles d'adults per obtenir el graduat en ESO o bé preparar el curs d'accés directe a cicles formatius, el CAM.

També és previst que algun dels estudiants s'incorpori a la plantilla de l'empresa on ha fet les pràctiques obligatòries.

El PTT és un programa de formació i inserció del departament d'Educació, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, adreçat a joves que no tenen l'ESO i que volen formar-se com a auxiliars en un ofici. La formació s'imparteix al Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) des de fa més de dues dècades.