Les rebaixes d'estiu generaran 34.410 contractes a Catalunya

La contractació a Catalunya durant les rebaixes d'aquest estiu suposa un increment del 10% respecte a la campanya del 2018, 2,4 punts percentuals per sobre de la mitjana nacional (7,6%). Enguany se situa com el setè de creixement consecutiu i supera per primera vegada les 34.000 signatures.

A escala provincial, Randstad detecta que Barcelona serà la que més creixerà en contractació en rebaixes respecte al 2018, el 12,2%, a més de ser la que més volum d'ocupació generarà de tot el país, amb 24.510 contractes. La segueix Tarragona (7,8%), Lleida (3,6%) i Girona (3,2%).

Analitzant la sèrie històrica a Catalunya, Randstad destaca que la contractació amb motiu de la campanya d'estiu ha tingut una tendència de creixement constant, excepte un discret descens del 4,9% el 2012. Des de llavors la xifra no ha deixat de créixer i va registra increments de dos dígits entre els anys 2014 i 2017, fins a aconseguir les 34.410 contractacions aquest any 2019.

Al conjunt d'Espanya generaran 204.510 contractacions durant els mesos de juliol i agost en els sectors de comerç i transport i logística, a causa de l'augment d'activitat econòmica generada per la campanya de rebaixes d'estiu, en què el comerç electrònic té un paper fonamental.

En concret, les més de 200.000 contractacions és la xifra més elevada que hi ha hagut els últims 10 anys, segons les dades analitzades per l'empresa de recursos humans Randstad.

La contractació durant les rebaixes d'aquest estiu suposa un increment del 7,6% respecte a la campanya del 2018.