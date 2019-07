SEAT veu la mobilitat del futur en plataformes que combinin l'ús de cotxe, moto, patinet i transport públic

El responsable de transformació digital de SEAT, Fabian Simmer, ha situat el futur de la mobilitat en la creació d'una única plataforma que pugui combinar l'ús puntual de turismes, motos i vehicles de mobilitat personal, com els patinets, amb l'ús del transport públic. En la taula rodona «Plataformes digitals i el repte de la desintermediació a la indústria», que es va fer el mes passat a les Jornades del Cercle d'Economia de Sitges, Simmer va explicar que actualment els clients no volen comprar un cotxe sinó que demanen «360 graus de mobilitat».

«El futur del model de distribució no serà vendre un cotxe, una moto o un patinet, sinó tenir una plataforma que el dia que necessiti un cotxe hi tingui accés, o si necessito una moto per anar a ràpid, o fins i tot connectar el transport públic dins d'un mateix ecosistema. És cap on ens movem per vendre mobilitat en el futur», va assenyalar.

Simmer va comentar que actualment els joves ja no tenen com a prioritat quan fan 18 anys comprar-se un vehicle ni treure's el carnet de conduir, especialment en entorns urbans. En aquest sentit, va comentar que un cotxe de propietat només s'utilitza un temps de mitjana del 4% sobre les 24 hores del dia, i quan no es fa servir també és costós, en referència a l'aparcament i l'assegurança.

Per això, segons Simmer, a Seat, que és la marca del grup Volkswagen amb una mitjana de clients deu anys més jove que la mitjana, han percebut que tenir un cotxe de propietat «ja no és una prioritat». En aquest sentit, va recordar els pilars que va definir Daimler resumits en l'acrònim CASE en el sector de la digitalització: «La C de connectivitat, la A de conducció autònoma, la S de serveis de mobilitat i la E d'electrificació». Va dir que, malgrat que a Seat li agradaria aplicar-les totes quatre, ara està potenciant la connectivitat i l'electrificació.