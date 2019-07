La start-up de lloguer de cotxes en línia Virtuo desembarca a Barcelona

La start-up francesa de lloguer de cotxes en línia Virtuo ha aterrat a Barcelona per obrir-se mercat a l'Estat. De moment, la compa-nyia, establerta en 14 ciutats com París, Londres i Brussel·les, disposarà de 100 vehicles a la capital catalana i preveu arribar a Madrid a final d'any.

Virtuo ofereix trajectes a partir d'un dia amb els quals vol «revolucionar» el sector tradicional del lloguer de viatges llargs, que «no ha canviat» en els últims anys, i allunyar-se de la saturada oferta de trajectes curts urbans dominada per empreses com Uber i Cabify. L'empresa fundada el 2015 proposa «eliminar la paperassa, les cues als mostradors i els càr-recs ocults» a través d'una gestió 100% digital.

Per registrar-se a l'aplicació, l'usuari s'ha de fer una foto del carnet de conduir i un autoretrat, dades que són validades en menys de 2 hores. Després, l'empresa facilita una clau digital que funciona a través de bluetooth i que obrirà el vehicle. El servei a Barcelona està operatiu des del 4 de juny i els vehicles estaran disponibles a l'aeroport del Prat, a l'estació de Sants i als aparcaments de Jardinets de Gràcia, plaça de Catalunya i Francesc Macià.

«El mòbil és el centre d'operacions de tot, som un producte tecnològic, sense el telèfon és impossible accedir al servei», explica Mauricio Sabater, director general de Virtuo a Espanya.

Sabater assegura que l'aposta 100% digital és encertada perquè l'expansió de la tecnologia mòbil pertot arreu és «inevitable. Les persones que no tinguin mòbil cada vegada ho tindran més difícil», ha valorat.

La companyia es proposa atraure «urbanites» locals i turistes que estiguin de pas amb uns preus «assequibles» si es té en compte que el lloguer ofereix vehicles «prèmium» amb assegurança a tot risc. El lloguer d'un sol dia pot ser d'uns 59 euros, una xifra que es va abaratint gradualment si es contracten períodes més llargs. A partir de deu jornades, el preu per dia és de 32 euros.

L'empresa calcula que el 64% dels barcelonins no disposa de cotxe propi i l'altre 36% només l'utilitza el 4% del temps. Per a Virtuo, «el vehicle de propietat no és la millor opció per a la mobilitat interurbana a Barcelona».

La companyia Virtuo defensa que pot tenir més èxit que altres empreses que han fet el salt al sector del lloguer de cotxes perquè no se centra en arrendament per minuts i hores i, per tant, no competeix amb taxis i empreses com ara Uber i Cabify.

Des de la seva creació, Virtuo ha aconseguit 30 milions d'euros en diferents rondes de finançament, que li han permès tirar endavant aquesta proposta «100% mòbil» i amb la qual volen afegir un vèrtex tecnològic a l'arrendament tradicional de cotxes.