La recollida selectiva creix el 8,4% el 2018 a Catalunya

La recollida selectiva de residus municipals a Catalunya es consolida i creix per segon any el 2018. Segons dades que va presentar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, els catalans van generar 3,9 milions de tones de deixalles, una quantitat que equival a 1,43 quilos per habitant i dia i que va augmentar un 2,9% en relació al 2017.

De residus produïts, se'n van recollir selectivament 1,6 milions de tones, és a dir, un 42% del total i una xifra que representa un 8,4% més que l'any anterior, la variació més alta dels darrers set anys. En una roda de premsa, Calvet va mostrar-se optimista d'arribar al 50% de residus reciclats l'any que ve, com marca la UE. El conseller també va explicar que l'augment de la recollida selectiva va estalviar emissions de CO2 equivalents a la circulació de 500.000 cotxes el 2018. «La sensació és bona. Si seguim amb aquestes ràtios de creixement arribarem al 50%», va assegurar Calvet, que, a més, va remarcar que la generació de residus s'ha «desacoblat» del creixement econòmic. És a dir, els indicadors de producció de deixalles han crescut (+2,9%) però no tant com ho ha fet el PIB per càpita (+3,3%).

Pel que fa a les quatre fraccions principals de recollida selectiva -orgànica, vidre, paper i cartró i envasos-, també pugen respecte de l'any anterior. Les que més han crescut han estat la dels envasos (+9,6%) i la orgànica (+7,5%), seguides de la del paper i cartró (+6,5%) i la del vidre (+6,3%), que ha augmentat a un ritme més baix per un ús més gran de la llauna.

De fet, en total, durant el 2018 es va aconseguir el percentatge més alt de reciclatge mai registrat. Calvet va atribuir aquests creixements, d'una banda, a les polítiques de prevenció, a l'esforç del món local i a l'èxit de campanyes com el «porta a porta» que ja es fan en 240 municipis i, d'una altra, per la pujada del cànon de residus que van als abocadors.

Amb tot, el director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, va posar com a «deures» la millora del reciclatge de la brossa orgànica, perquè «amb prou feines» es recuperen el 40% de les tones de restes orgàniques que es generen a casa. A més, Tost va reconèixer que cal acabar amb el robatori de coure, paper i cartró als contenidors i a les deixalleries, que comporta una pèrdua del 2% de material recollit. S'estima que, incloent-hi les tones que desapareixen, es recuperarien unes 200.000 tones més ( més informació a la pàgina 10).