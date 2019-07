CCOO reclama al Govern català revisar el pla de riscos laborals

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, reclama al Govern revisar el pla estratègic de riscos laborals davant de «l'epidèmia» de sinistralitat. El líder sindicalista lamenta que la prevenció ha patit un «retrocés» per les «polítiques de retallades» i exemplifica que en situacions com les darreres onades de calor hi ha sectors com la construcció que «passen dificultats». Pacheco creu que la manca de «normalitat institucional» està dificultant abordar el tema i insisteix en la necessitat de fer-ho. D'altra banda, no considera necessari acotar un salari mínim català perquè l'important no és el «perímetre» d'aplicació i aposta per apujar-los a través dels convenis col·lectius.

Segons CCOO, l'any passat es van produir 242.083 accidents de treball, un 1,7% més que l'anterior, quan la xifra es va situar en els 238.035. Els mortals van arribar als 82, dels quals 60 van ser en jornada de treball. Pacheco afirma que mirant aquestes xifres de sinistralitat es pot concloure que «es comença a tenir una situació d'epidèmia laboral» per la «tardança en recuperar l'exercici de la prevenció de riscos laborals».

En el cas concret de les onades de calor, afirma que s'està fent una campanya per reduir les hores de treball en els moments crítics i fer jornades intensives, però reconeix que hi ha «dificultats» per aconseguir-ho en sectors com l'agrari, per la baixa vinculació amb els sindicats.

Amb tot, fa una crida al Govern per reprendre aquesta política i reorientar-la per atacar el problema. «Queda molt per fer», admet. D'altra banda, i tenint en compte la reclamació d'alguns sectors d'establir un salari mínim interprofessional català, Pacheco considera que aquesta no és la línia de treball i que s'ha d'apostar per aconseguir apujar salaris a través de la negociació dels convenis col·lectius.