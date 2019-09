L'absentisme laboral suposa la pèrdua de més de 80,9 milions d'hores a Catalunya, segons Randstad

L'absentisme laboral suposa la pèrdua de més de 80,9 milions d'hores treballades a Catalunya en el primer trimestre del 2019, segons un informe de Randstad. Aquesta xifra suposa el 5,3% del total d'hores pactades, una dècima per sobre de la mitjana estatal, i un increment del 0,12% respecte al trimestre anterior. A més, és el territori amb més hores perdudes per absentisme, davant de la Comunitat de Madrid (67,4 milions) i Andalusia (64,7).

Del total, l'1,5% va ser absentisme no justificat, per sobre de la mitjana estatal de l'1,4%. A més, 183.000 catalans no van anar a la feina de mitjana cada dia, el 22,3% tot i no estar de baixa.

A escala estatal, es van perdre més de 450 milions d'hores treballades al trimestre, xifra que suposa una taxa del 5,2%, el 0,3% més que el trimestre precedent.

Un total de 1.047.368 espanyols no van anar a la feina de mitjana cada dia, el 26,4% de manera injustificada i el 73,6% restant amb baixa.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, apunta que l'absentisme laboral «és un fenomen que perjudica les empreses ja que comporta un impacte directe sobre la productivitat i els costos empresarials», així com «grans càrregues de feina puntuals» per a la resta de treballadors. «Fórmules com la flexibilitat podrien alleugerir moltes de les situacions que deriven en l'absentisme», va declarar.