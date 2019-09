El BCE alerta que els bancs «conspiren» per maquillar els tests d'estrès

El president del Consell de Supervisió del Banc Central Europeu (BCE), Andrea Enria, ha alertat que els bancs «conspiren» per maquillar i modificar els resultats dels test d'estrès. «Veiem que hi ha bancs que conspiren per maquillar el test d'estrès, habitualment amb l'ajuda d'assessors externs», va assegurar ahir Enria a Frankfurt. Segons Enria, aquests assessors recopilen les dades dels bancs abans que hagin d'enviar-les als supervisors, de manera que cada banc és informat de forma prèvia de la seva posició respecte als seus principals competidors.