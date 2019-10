Barcelona registra el preu mitjà d'habitatge més elevat de l'Estat

La ciutat de Barcelona va registrar el preu d'habitatge més elevat de l'Estat al juny, segons la Societat de Taxació. El preu mitjà va ser de 2.688 euros per metre quadrat a Barcelona, seguit de Madrid amb 2.522 euros, mentre que els més baixos es van donar a Lugo (866 euros/metre quadrat) i Badajoz (880 euros). El preu de l'habitatge ha augmentat el 4,2% a l'Estat en els darrers dotze mesos, fins als1.637 euros el metre quadrat. Per territoris, Madrid és el que experimenta l'augment anual elevat, amb el 10,5%, seguit de Balears (9,2%) i Màlaga (7,3%). Societat de Taxació va apuntar que el comportament a les comarques de Barcelona no ha estat el mateix que a Madrid. Així, els preus han anat creixent a un ritme de progressiva contenció, del 8,9% el desembre del 2018 al 7% al juny a Barcelona, mentre que a Madrid ha continuat augmentant la velocitat de creixement, del 9% a final de l'any passat al 10,5% del juny d'enguany.