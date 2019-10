El BBVA lidera el rànquing de la millor entitat mundial de banca mòbil

El BBVA ha tornat a ser considerada, per tercer any consecutiu, la millor banca mòbil del món, seguida per la seva filial a Turquia, Garanti BBVA, que ocupa la segona posició per segon any consecutiu, segons el rànquing de Forrester Research. La consultora destaca de l'entitat espanyola «la combinació d'una excel·lent funcionalitat, la millor experiència per a l'usuari, la seva accessibilitat i l'ajuda que ofereix als clients en aquells serveis que voleu utilitzar, en un context d'excel·lent privacitat i seguretat». Entre les funcionalitats de l'app, l'anàlisi destaca Bconomy, perquè ofereix als clients del banc un diagnòstic de la seva salut financera basada en les seves dades i recomana accions personalitzades per ajudar els clients a millorar la seva situació financera.

Forrester Research recorda que BBVA ja usa models predictius per alertar els clients sobre els possibles pagaments i li ofereix pressupostos sobre quant es pot gastar.