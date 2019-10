El sector del cotxe exigeix ajudes per renovar el 60% del parc mòbil català

El parc mòbil de Catalunya, amb uns 3,5 milions de cotxes, està «molt envellit» i s'hauria de renovar en el 60% per reduir els nivells de contaminació i promoure la seguretat, segons els fabricants i venedors d'automòbils. De fet, sis de cada deu cotxes catalans ja superen la dècada d'antiguitat, i un terç tenen més de 16 anys, segons les dades de FECAVEM, la patronal catalana de l'automoció. «Són dades preocupants», afirma Joan Blancafort, secretari general de FECAVEM. Coincidint amb l'entrada en vigor, l'1 de gener, de les restriccions als vehicles més contaminants a Barcelona, un altre dels lobbys del sector, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions adverteix que calen «incentius» per renovar cotxes però també mesures per ampliar la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o el car-sharing. «Com més triguem a posar en marxa un sistema de suport i ajuda a la compra del vehicle, i a estimular la demanda i retirar els més ineficients, pitjor per al sector i l'economia en general», va explicar Blancafort.