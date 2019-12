La previsió de contractació a Catalunya es modera fins a l'1%

La previsió de contractació a Catalunya per al primer trimestre del 2020 ha crescut l'1%, segons les dades de l'últim estudi ManpowerGroup de Projecció d'Ocupació. La previsió de contractació per als primers tres mesos de l'any que ve és la xifra més baixa dels últims tres anys, amb un descens de nou punts percentuals respecte a les previsions del mateix període del 2019. Només un 4% dels directius de la zona preveuen augmentar els seus equips, el 5% anticipa una reducció, mentre que el 88% no espera canvis.

A escala estatal, la projecció d'ocupació neta també ha augmentat l'1%, en línia amb les previsions del trimestre anterior però dos punts percentuals per sota en termes interanuals. En comparació de les xifres del trimestre anterior, les perspectives de contractació han caigut en set dels deu sectors d'activitat. L'hostaleria ha experimentat el descens més destacat, d'11 punts percentuals en termes intermensuals.