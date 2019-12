El 22% de desnonaments a Espanya tenen lloc a Catalunya

Els llançaments hipotecaris o desnonaments practicats a Espanya en el tercer trimestre del l'any es van situar en la seva franja més baixa després de caure l'11,9% interanual, tot i que Catalunya continua liderant el caos de desnonaments, amb el 22% del total dels executats a Espanya, i els concursos de creditors presentats, el 30,8% del total.

Aquestes són algunes de les dades que ha facilitat avui el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que ha advertit de la incidència dels procediments de desnonament per impagament del lloguer.

Tot i que els vinculats a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) van baixar per segon trimestre consecutiu, després de dos anys de continus increments, per situar-se en 6.936 (el 7,7% menys), continuen sent el tipus de desnonament més freqüent i suposa el 68% del total, que entre el juliol i el setembre va arribar als 10.177.

En el seu «Informe sobre l'efecte de la crisi en els òrgans judicials» publicat ahir, el CGPJ també es fa ressò del repunt experimentat per les demandes per acomiadament, que van pujar el 16,2% respecte al mateix període del 2018, i que va créixer en totes les regions excepte a les Balears.

Una tendència semblant han seguit els concursos de creditors, que en el tercer trimestre van augmentar el 28,9% fins als 1.576, amb Catalunya al capdavant.