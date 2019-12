El 74% de les empreses catalanes registren la jornada laboral, però el 56% no paga les hores extres

El 74% de les empreses catalanes ja han implementat el registre horari de la jornada dels seus treballadors, tot i que el 56% reconeix que no remunera les hores extres, una pràctica que destaca especialment entre les start-ups. Aquesta és una de les principals conclusions de la Guia del Mercat Laboral que ha elaborat la consultora de recursos humans Hays amb les respostes de 1.200 companyies i 6.400 professionals i que va presentar ahir el director general de Hays Response Espanya, Salvador Sicart.

Segons l'estudi, el 50% de les empreses han implantat el registre de la jornada amb facilitat i el 24% ha tingut alguns problemes. No obstant això, el 15% de les companyies no ho ha fet perquè diu que encara està analitzant les seves possibilitats, el 8% perquè el considera difícil en el seu sector i el 3% restant directament prefereix no implantar-lo de moment.

El 61% de les companyies considera la normativa complicada d'ampliar a totes les empreses, un percentatge que augmenta fins al 71% en el cas de les firmes ubicades a Madrid i que baixa fins al 64% en les de Catalunya. A més, el 59% de les start-ups reconeix que no paga les hores extres, davant el 50% de les grans firmes i el 49% de les pimes. Alhora, el 57% dels treballadors diu que, a més de no cobrar aquestes hores extres, tampoc les recupera, i el 84% subratlla que la nova llei de control horari no ha canviat la seva jornada laboral.