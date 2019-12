Empresa promourà la indústria 4.0 entre 1.000 pimes catalanes

El departament d'Empresa i Coneixement posa en marxa el programa ProACCIÓ 4.0 amb l'objectiu d'impulsar la transformació de les pimes catalanes cap a la indústria 4.0. El programa actuarà com a finestreta única a Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l'àmbit de la indústria 4.0. En total, es preveu que en els propers tres anys, 1.000 empreses catalanes utilitzin els serveis d'aquesta iniciativa.

El programa té la col·laboració del Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i té com a destinataris des de les pimes que encara no s'han plantejat començar el procés de transformació tecnològica fins a les que ja estan duent a terme inversions en aquest camp.

El programa posa a disposició del teixit productiu català un conjunt de serveis, línies d'ajut, finançament i actuacions d'àmbit local i internacional i de connexió amb l'ecosistema. ProACCIÓ posa a l'abast de les petites i mitjanes empreses ajuts econòmics directes per implantar el pla d'actuacions: les empreses que ja disposin d'una diagnosi podran accedir a ajuts de fins a 14.000 euros a través de la línia d'ajuts Cupons d'Indústria 4.0, que té un pressupost anual de 2 milions d'euros per contractar serveis de consultoria per integrar les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 en l'àmbit productiu, de processos o organitzatius de l'empresa, a través de proves de concepte o projectes concrets.