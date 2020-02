Els beneficis del BBVA cauen el 35% durant el 2019, fins als 3.512 milions

Els beneficis del BBVA han caigut el 35% interanual el 2019, fins als 3.512 milions d'euros, segons ha informat l'entitat en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat atribueix aquest descens a l'impacte de l'ajustament del fons de comerç als Estats Units i al fet que el 2018 el BBVA va generar plusvàlues per la venda del seu negoci a Xile. Si no s'haguessin produït aquestes dues circumstàncies, el BBVA hauria obtingut uns beneficis de 4.830 milions d'euros, xifra que representa un increment del 2,7% i la xifra més alta des del 2019, impulsats per l'augment dels ingressos més recurrents i la contenció de despeses d'explotació. L'entitat proposarà un pagament de 0,16 euros bruts per acció l'abril del 2020, en la línia de l'any anterior.

D'altra banda, el banc preveu tancar 160 oficines enguany, una reducció que està en línia amb la dels últims anys i que no anirà acompanyada d'un ERO, si bé es preveu que sortiran de l'entitat uns 600 empleats. Així ho van informar ahir el president de l'entitat, Carlos Torres, i el seu conseller delegat, Onur Genç, durant la presentació de resultats de l'exercici 2019, en el qual BBVA va clausurar unes 200 sucursals, fins al total de 7.744