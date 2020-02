Les marques que més inverteixen en publicitat en la final de la Super Bowl

Budweiser, Coca-cola, Porsche, Amazon, Pringles, Facebook, Audi o Hard Rock International seran algunes de les marques que protagonitzaran els anuncis aquest diumenge durant la celebració de la Super Bowl que enfronta els Chiefs de Kansas City i els 49ers de Sant Francisco en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida).

La gran final del futbol americà es converteix un any més en el gran aparador de les marques, que aprofiten aquesta cita per mostrar les seves novetats, sent un dels grans atractius veure els 77 anuncis de 30 segons que s'emeten durant la cita, que es converteixen cada any en els més cars de la història amb prop de 5,6 milions de dòlars (més de cinc milions d'euros) cadascun, segons dades de Rebold.

Entre els anunciants d'aquest any figuren marques com Doritos, Budweiser, Hyundai, Audi, Porsche, Amazon i Cheetos, que torna a la Super Bowl després de deu anys d'absència, mentre que unes altres s'estrenen en aquesta cita com Facebook, Pop-Tarts (Kellogg's) o Hummus Sabra.

Una Super Bowl en què sembla que també es 'colaran' Donald Trump i Michael Bloomberg, candidats a les properes eleccions presidencials dels Estats Units i que invertiran més d'11 milions de dòlars (gairebé 10 milions d'euros) cadascun per fer arribar els seus anuncis als espectadors.

L'automoció, amb marques com Porsche, Audi o Toyota, entre d'altres, invertirà el 17% en publicitat, uns 74 milions de dòlars (69 milions d'euros) i l'alimentació, el 6%, amb 23 milions de dòlars (més de 20 milions d'euros), cosa que els converteix en els sectors més actius publicitàriament de la Super Bowl, que comptarà amb una audiència de més de 100 milions de persones i de 180 milions a nivell mundial.

Durant els 80 i 90, les marques d'alimentació van tenir una gran i regular presència en aquesta cita, però va ser caient en l'inici del nou mil·lenni. No obstant això, la categoria ha anat ressorgint en l'última dècada amb la representació d'una gran varietat de marques, segons dades de Kantar.

En la passada edició, l'empresa de cervesa Anheuser-Busch In Bev va ser el anunciant més gran, després d'invertir 52 milions de dòlars i contractar anuncis per a quatre de les seves marques de begudes. L'empresa manté una llarga relació amb la NFL, i la seva cervesa 'Bud Light' és la cervesa oficial fins el 2022.

A-B InBev va contractar cinc minuts i 45 segons de publicitat durant el partit del 2019, la major inversió per a l'empresa en els darrers 25 anys, mentre que per a aquesta edició ja ha signat anuncis per a quatre d'elles com Budweiser o Michelob Ultra, entre d'altres.

El sector de les begudes i l'alimentació tornarà a estar molt present en la final que se celebra a Miami, ja que coparà la gran part dels 77 anuncis amb marques com Coca-cola, Pringles, Doritos, la cadena de pizzeries Little Caesars, que acaba de desembarcar a Espanya, o Hummus Sabra.