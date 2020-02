El Gremi d'Hotels de Barcelona mostra preocupació i admet que s'han fet cancel·lacions

El Gremi d'Hotels de Barcelona va afirmar ahir que segueix «amb preocupació» les afectacions globals pel coronavirus i va admetre cancel·lacions de reserves per les baixes d'empreses al Mobile World Congress (MWC). «S'estan produint cancel·lacions als hotels de la ciutat, però encara és aviat per quantificar quina és l'afectació sobre el còmput global de reserves», va assenyalar l'entitat liderada per Jordi Mestre. En paral·lel, el Gremi d'Hotels de Barcelona ha volgut mostrar la seva «plena confiança» amb la GSMA -organitzadora del MWC- «en totes les mesures i missatges que està prenent al respecte».

«Ja ha informat clarament que el certamen se celebrarà en les dates previstes, del 24 al 27 de febrer, tot prenent i oferint les mesures de prevenció oportunes», recorda l'entitat. «La situació és òbviament molt variable i, per aquest motiu, ens mostrarem especialment atents, actius i participatius amb tots els organismes implicats, per tal de continuar propiciant la gestió oportuna que aquesta situació excepcional requereixi», va concloure el Gremi d'Hotels de Barcelona.

També el Gremi de Restauració de Barcelona viu amb «molta preocupació» les notícies sobre les companyies que no acudiran a l'esdeveniment, que coincideix amb les primeres cancel·lacions que els restaurants estan rebent per als dies del Mobile, encara que asseguren que és aviat per quantificar-les. Els restaurants de Barcelona solen estar pràcticament plens de congressistes durant els dies d'aquest important esdeveniment tecnològic.