Administracions i GSMA es conjuren per repetir els èxits de la fira en el futur

Les administracions públiques, Fira de Barcelona i GSMA van exhibir ahir unitat i es van conjurar per aconseguir que l'edició de l'esdeveniment del 2021 i les següents tinguin tant èxit com les del passat.

Mats Granryd i John Hoffman van ratiticar la seva aposta per Barcelona per acollir les futures edicions de l'esdeveniment tot i la cancel·lació de la del 2020, que va ser, segons han dit, l'única opció realista després de descartar reduir la seva grandària i ajornar-lo davant la impossibilitat de saber quan ha de remetre l'epidèmia de coronavirus. «Aquest és un dia fosc i frustrant, però sabem que el sol sortirà», va dir Granryd, que es va mostrar convençut que el GSMA i Barcelona tenen «un futur conjunt». Barcelona té contracte amb el Mobile per acollir aquest esdeveniment tecnològic fins al 2023, data que, en principi, és la límit i que, de moment, no s'ha plantejat allargar per compensar l'edició no celebrada, segons va dir Hoffman.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, van llançar també un missatge d'optimisme respecte al futur mentre que el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va destacar que «continuarem treballant amb lleialtat absoluta cap al projecte».