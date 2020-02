La cancel·lació del congrés de mòbils obre la porta a demandes de les empreses

La cancel·lació del Mobile pel temor a un contagi massiu del coronavirus podria obrir la porta les pròximes setmanes a demandes judicials entre les empreses que tenien prevista la seva participació en l'esdeveniment i la pròpia organització.

Amb tot, els experts consultats destaquen que qualsevol possible acció legal dependrà dels termes de cada contracte. Les empreses podrien exigir la devolució dels diners invertits en expositors, encara que també és possible que reclamin els perjudicis per la no celebració del congrés. Menys factible veuen, en canvi, que l'organització del Mobile pugui demandar les companyies que van renunciar a la seva assistència abans que es cancel·lés la cita. Caldrà analitzar si el congrés tenia algun contracte que obligués expressament a acudir-hi.

En contractes d'envergadura, les asseguradores recorren a les reasseguradores per cedir-los una part important del risc contractat. És habitual que els grans contractes es «trossegin» en diferents companyies de reassegurança però hi ha una altra via, que és acudir a Lloyd's, una mena de «mercat de l'assegurança», situat a Londres, on els participants del mercat assumeixen una part o tot el risc assegurat. En tot cas, la clau perquè s'activi la cobertura és que es doni la circumstància establerta en la pòlissa, és a dir, que si el contracte parla de pandèmia el client només cobrarà si una autoritat competent (l'OMS o el Govern de país, per exemple) ha decretat oficialment la situació. El capital assegurat pel Mobile se situa per sobre dels 100 milions d'euros.