Ampans atura dues línies del Centre Especial de Treball per falta de comandes

El Centre Especial de Treball que Ampans té al polígon dels Dolors de Manresa ha hagut d'aturar dues línies per falta de comandes i 25 de les 139 persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat que hi treballen s'han vist afectades, segons explica la pròpia fundació, que atribueix el problema principalment a l'alentiment del sector de l'automoció, un dels seus clients claus.

Els Serveis a la Indústria d'Ampans és una de les seccions del Centre Especial de Treball amb la que històricament, ha pogut crear més llocs de treball. Ara però viu una situació molt delicada, diu la fundació, ja tocada pel fort impacte que ha tingut l'increment del SMI d'un 28 per cent des del gener del 2019. "La gota que ha fet vessar el vas és la davallada notable i sobtada de comandes del sector de l'automoció, un dels principals clients del CET, que viu una situació d'incertesa agreujada per la manca de subministrament de peces de la Xina arran del Covid-19 que està aturant la producció d'algunes plantes, i de retruc el volum de feina del Centre Especial de Treball", diu Ampans en un comunicat.

Aquesta baixada de comandes "afecta directament la feina de 25 persones de la plantilla del CET. L'entitat està concentrant tots els esforços per trobar nous clients que els permetin suplir aquest descens alhora que està adoptant mesures de flexibilitat horària i formatives que li permetin aguantar la greu situació per guanyar temps i mirar de garantir els llocs de treball de tota la plantilla", continua el comunicat en el qual també s'assegura que l'entitat "manté informades en tot moment les persones treballadores i les seves famílies, i fins i tot, si la situació s'allarga, es plantegen de fer alguna acció de voluntariat social durant aquest període transitori per tal de mantenir-se actives i no haver-se de quedar a casa, amb la regressió que suposa".

Ampans va fer una aposta per la Secció de Serveis a la Indústria amb una millora i posada al dia d'una nau amb 2.300 m2 operatius i 600 m2 de magatzem, amb entrades de càrrega i descàrrega de camions, en un entorn industrial com és el polígon dels Dolors, millorant les connexions i la distribució dels espais de treball, per donar servei a una comarca que creix en empreses i amb teixit industrial com és el Bages.

L'entitat que acompanya les persones amb diversitat intel·lectual i amb necessitats de suport, ha començat una campanya d'informació a les empreses del territori perquè els tinguin en compte com a proveïdors de serveis i productes, especialment la secció de Serveis a la Indústria, que està sent la més afectada. La secció ofereix a les empreses la realització de processos productius que suposin una manipulació del producte des de manipulat, muntatge i encapsat de peces; comptatge, encapsat i etiquetat; embossat, tancat, pesat i etiquetat; assemblatge de components; rectractilat amb o sense escalfor; ensobrat i etiquetat d'articles; i verificacions d'acabat de peces, entre d'altres processos.

L'entitat posa en valor que el seu Centre Especial de Treball disposa dels certificats de qualitat i d'excel·lència en la gestió, així com l'ús de metodologies Lean Production i 5's en tots els processos productius.

No és la primera crisi a la que s'enfronta el CET d'Ampans, per la qual cosa l'entitat està "convençuda" que "en sortirà reforçada per l'experiència, qualitat del servei, i compromís dels seus professionals en remuntar situacions adverses, i que comptarà amb el suport dels agents del territori".