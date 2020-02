Tech Spirit arrenca per impulsar l'ecosistema digital fins al MWC 2021

La Tech Spirit Barcelona, la iniciativa sorgida per pal·liar la pèrdua del Mobile World Congress i el saló 4YFN, va arrencar ahir amb pas ferm i el suport sense fissures de totes les institucions encara que sense l'enrenou que feia bullir la ciutat altres anys durant la fira de referència de la tecnologia mòbil. L'esdeveniment va començar a caminar amb conferències i activitats distribuïdes per diferents punts de la ciutat sobre l'emprenedoria i el repte de la transformació digital.

La Tech Spirit Barcelona congregarà fins divendres unes 5.000 persones, que s'han inscrit en molt pocs dies, per participar en un ampli programa d'activitats que inclou conferències, sessions de treball i trobades d'emprenedors i inversors.

La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va visitar Barcelona per demostrar el suport del Govern central a aquesta iniciativa, nascuda de manera espontània impulsada per l'associació Barcelona Tech City, i que compta també amb el suport també de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Els recintes de Gran Via i Montjuïc, on se celebrava el Mobile i 4YFN, s'han quedat buits i l'activitat s'ha traslladat al Pier 01, on té la seu la Tech City, la Llotja de Mar, el CCCB, l'edifici MediaTic o La Pedrera.

D'altra banda, el Mobile World Congress (MWC) 2021 se celebrarà del dilluns 1 al dijous 4 de març, més tard del que és habitual, la darrera setmana de febrer, segons consta en la pàgina web del saló.

Segons publicava El País, la GSMA donarà més detalls de l'edició del 2021 a final de març.