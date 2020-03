Varsòvia, capital polonesa d'inversió

Segons la publicació fDi Magazine: European Cities and Regions of the Future 2020/21, publicat pel Financial Times, Varsòvia, la capital de Polònia, és la millor ciutat d'Europa Central i Oriental per fer inversions durant els anys 2020-2021. En el rànquing general de les principals ciutats del futur ocupa el sisè lloc després de París (França), Dublín (Irlanda), Munic (Alemanya) i Amsterdam (Països Baixos). Barcelona també entra en el top-25 del rànquing, i ocupa la posició 19.

L'informe fDi Magazine és un prestigiós rànquing elaborat pels analistes del grup Financial Times que avalua l'atractiu de les ciutats europees per fer-hi inversions estrangeres directes o FDI (anglès: foreign direct investment). Aquest informe es fa cada dos anys recollint i analitzant dades actuals de 319 ciutats i 148 regions europees sobre sis categories: potencial econòmic, capital humà i estil de vida, rendibilitat, connectivitat, clima de negoci i estratègia d'inversions estrangeres directes. A partir de la puntuació obtinguda en cada categoria es calcula la posició global de la ciutat i la regió en el rànquing.

De les sis categories que la fDi Magazine té en compte per escollir les ciutats guanyadores, Varsòvia destaca en quatre: la del clima de negoci, on ocupa la segona posició darrere de Londres, la de la rendibilitat (desena posició), la del potencial econòmic (vuitena posició), i la de l'estratègia de capacitació als inversors estrangers (novena posició). Aquestes bones posicions fan que Varsòvia sigui considerada per la fDi Magazine com la millor ciutat per invertir a Europa Central i Oriental en els anys 2020-21.

La posició tan alta en el rànquing és un gran èxit per a la ciutat de Varsòvia, que adquireix cada vegada més reputació com una de les millors ciutats per fer negocis. No obstant això, la situació de la capital polonesa no sempre ha estat tan bona.

Al llarg de la seva història la ciutat va ser destruïda moltes vegades per guerres i aixecaments armats. El 1944, quan pràcticament va deixar d'existir, amb 9 de cada 10 edificis destruïts, semblava que la història de la ciutat havia arribat a la seva fi.

Malgrat tot, un any més tard, els ciutadans van tornar a Varsòvia per aixecar de la ruïna la seva estimada capital. Gràcies a la seva implicació i al dur treball sense parar per reconstruir la ciutat, en poc temps els habitants de Varsòvia cantaven: «No t'adones ni tu i la por desapareix. Van dir: no hi ha Varsòvia! Però aquí és Varsòvia!» (El cor de la famosa cançó Però aquí és Varsòvia del cantant polonès Czeslaw Fog).



Ciutat oberta, activa i innovadora

Avui dia, Varsòvia és una ciutat europea bonica, oberta, activa i innovadora. Una ciutat que crea un bon clima per fer-hi negocis gràcies a un fàcil accés al mercat i un capital humà altament qualificat. Varsòvia disposa, a més, del nombre més gran d'universitats a Polònia i d'estudiants que estudien idiomes estrangers (més de 300.000 estudiants).

A més, ofereix als inversors una àmplia oferta d'espais d'oficines, espais comercials i magatzems. Entre altres avantatges de Varsòvia, els analítics del Financial Times destaquen l'alt nivell del PIB de la ciutat, fàcil accés al finançament, interessant arquitectura en la qual la història es troba amb la modernitat, un alt nivell de qualitat de vida, i una ubicació molt atractiva. Des de l'aeroport Chopin, que és situat a 10 km del centre de la ciutat, es pot enllaçar amb 110 diferents ciutats d'arreu del món.

El caràcter únic de la ciutat també es reflecteix en el seu àmbit verd i el contacte directe amb la naturalesa. Gairebé el 40% de la superfície de la ciutat està constituïda per àrees verdes, que inclouen àrees naturals úniques a escala europea que se situen al llarg del riu Vístula que creua la ciutat.

Val la pena afegir que, a més de Varsòvia, altres ciutats poloneses entren en el rànquing de l'fDi com Cracòvia, Wroclaw, Poznan, Katowice, Legnica i Strykow, que ofereixen als inversors un capital humà altament qualificat, baixos costos laborals, ubicació geogràfica atractiva, infraestructura desenvolupada o disponibilitat de béns immobles per a inversió. Els inversors catalans haurien de tenir en compte aquests avantatges de les ciutats poloneses a l'hora de triar el país per deslocalitzar la seva activitat i dirigir la seva estratègia cap a l'exterior.