De Meo assegura que Seat té «un gran equip» i que «l'èxit seguirà»

L'expresident de Seat, Luca de Meo, va assegurar ahir que la companyia automobilística té «un gran equip» i que «l'èxit els seguirà acompanyant». «Tenen molts projectes i estic segur que seguiran, perquè són molt bons», va afirmar el que serà el nou conseller delegat de Renault en un acte d'homenatge a la seva figura al Círculo Ecuestre de Barcelona. De Meo es va mostrar il·lusionat en el seu nou projecte i va afirmar que el 2020 serà un any «clau» per al sector automobilístic. Durant el seu discurs, De Meo es va referir en nombroses ocasions a Barcelona i va demanar als empresaris «seguir-ne impulsant el potencial» a través de la inversió i la innovació. Així mateix, els va animar a «no tenir complexos» en comparació amb altres països d'Europa.

L'expresident de Seat va augurar un futur d'èxit per a la companyia davant un 2020 «clau». De Meo va assegurar que enguany serà un «any complicat per a tots», tot i que la indústria automobilística és «resistent» i «capaç de reinventar-se».

En el seu discurs, l'expresident de Seat va destacar el potencial de Barcelona, Catalunya i Espanya. «Encara hi ha espai per créixer quan altres països semblen haver arribat a un estancament», va manifestar. Per aquest motiu, el directiu va demanar als empresaris continuar «impulsant el potencial» de Barcelona a través de la inversió i la innovació i els va instar a «no tenir complexos» respecte a altres països europeus.

«Tot és qüestió d'actitud», va dir després de comparar Barcelona amb la seva experiència al capdavant de Seat. «L'empresa, tot i tenir tots els recursos i el talent, no pensava poder classificar-se per a la Champions i no imaginava poder baixar a la gespa i guanyar el partit», va reconèixer. En aquest context, De Meo va assegurar que la capital catalana necessita un «gran projecte» que provoqui «l'interès» de les forces econòmiques i socials. Com a exemple, es va referir a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 i va afirmar que «donarà als barcelonins i espanyols una visió més il·lusionant del futur».

El vicepresident del Círculo Ecuestre Enrique Lacalle va ser l'encarregat d'inaugurar l'acte i va presentar Luca de Meo com el «fill adoptiu de Barcelona». El president del Cercle d'Economia, Javier Faus, va celebrar l'organització d'un acte d'unitat entorn de l'expresident de Seat i va recordar «l'esperit olímpic» necessari per «tirar endavant».

El president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, per la seva banda, va agrair al directiu la seva «col·laboració» amb el Saló de l'Automòbil de Fira de Barcelona, i va destacar la seva aposta per la mobilitat i el vehicle connectat, la col·laboració amb start-ups i el cotxe elèctric. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, el va descriure com un líder «innovador i disruptiu» i va destacar el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. «Ens agradaria que fossis l'ambaixador de Barcelona quan siguis a París», va manifestar el president del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado.