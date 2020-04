La indústria i la construcció del Bages tornen a l'activitat a mig gas

Després de quinze dies d'hibernació absoluta, ahir sectors no essencials, com determinada indústria i la construcció, entre d'altres, van tornar a l'activitat també al Bages. Però ho van fer a una marxa molt lenta. El retorn es preveu que s'anirà allargant durant tota la setmana, però no serà complet, expliquen fonts del sector com a mínim fins al 27 d'abril, quan acabi aquesta nova pròrroga de l'estat de l'alarma. Sempre que no hi hagi (com de fet ja es preveu ) noves pròrrogues.

Així, la represa de certa activitat econòmica va permetre veure una mica més de moviment als carrers de Manresa, on es van mantenir cues a farmàcies, bancs, forns i establiments d'alimentació però es notava una certa densitat més de trànsit de vehicles i persones pel retorn econòmic.

Així, l'activitat ahir als polígons manresans era molt discreta. Al matí era escassa i a la tarda ja gairebé inexistent, segons explicava la gerent de les associacions de polígons de Bufalvent, Dolors, Pont Nou i Trullols. En aquest últim, ni tan sols això, perquè està tot tancat.

El retorn es va fer amb comptagotes (amb recuperacions de l'activitat d'entre el 5% i el 50%, majoritàriament) i amb un increment de les mesures de seguretat per als treballadors. S'han reimplementat mesures organitzatives que ja estaven en vigor fa quinze dies, però se n'han afegit de més estrictes, com la compactació de jornades. Mesures intenses també perquè el decret que permet el retorn a l'activitat fa recaure la responsabilitat a evitar els contagis als empresaris, segons apunta la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, fet que ha generat queixes.

«Han tornat les que tenien alguna activitat residual pendent, les exportadores que tenen mercats oberts. Alguns són proveïdors de l'automoció i necessiten preparar estoc per quan arranquin empreses com Seat , explica Gratacòs.

A més de l'esgraonament en la represa, un altre factor comú ha estat el del desconcert entre els empresaris per la manca de material protector i pels canvis organitzatius que suposa el repte d'implementar un retorn sense riscos sanitaris. A més, el subministrament no s'ha restablert. «Aquesta setmana serà de treball a mig gas; quan es pugui disposar de comandes s'anirà incrementant el ritme», expliquen fonts de Pimec Catalunya Central.

Entre les empreses que van tornar a l'activitat gradualment ahir hi ha les dues industrials més grans, ICL i Denso. La minera, que explota un producte essencial, ha tornat a fer extracció, però al 50%, un cop han arribat les mascaretes que es necessitaven per garantir la seguretat de la plantilla, expliquen fonts de la companyia. A Denso també hi va haver ahir cert moviment, amb un equip d'una trentena de persones preparant l'inici de la producció. S'espera que a final de setmana ja siguin un centenar les persones que estiguin operatives a la planta bagenca de la multinacional japonesa, avança la directora de Recursos Humans, Cristina Puig.

Entre moltes altres, la surienca Remosa, especialitzada en la fabricació d'equips compactes per a tractament d'aigües residuals, també va tornar ahir a l'activitat, i ho va fer al 100%. «Hem començat com ho vam deixar abans de Setmana Santa, però tenint molta cura amb les distàncies entre treballadors i amb el control d'aforament de menjadors i vestidors», deia ahir el seu director general, Valentí Reguant. «Estem al màxim de la capacitat productiva, però no amb la mateixa eficiència que en una situació normal», diu.

Mentrestant, la construcció també arrancava amb lentitud. Les empreses que poden fer-ho, les que no han d'estar en contacte amb els clients, com és el cas d'empreses que es dediquen a treballs particulars en domicilis o en locals comercials, que continuen aturades. Jordi Tragant, de Constructora d'Haro, confirmava que l'empresa ahir va tornar a la feina, però al 60%. . «Vam arrancar allà on ens vam aturar fa quinze dies», deia Tragant.