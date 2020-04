El ministeri de Treball prepara una tornada a la normalitat en dues fases

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha explicat aquest divendres en una entrevista a TVE que el Ministeri treballa en dues fases per abordar l'estat d'alarma, un excepcionalitat atenuada, que s'allargaria fins a l'estiu, i un altre de normalització atenuada, que es s'estendria fins a final d'any.

En aquestes dues fases s'adoptaran les mesures per ajudar els sectors més afectats per aquesta crisi sanitària, entre elles, la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per als sectors que més ho necessiten, com turisme, cultura i oci , així com navegació aèria i marítima.

Fonts del Ministeri de Treball han precisat a Efe que aquestes iniciatives s'estan abordant a la taula de diàleg social i el seu objectiu és impulsar la incorporació total de tots els sectors perquè cap es quedi enrere.

La ministra ha explicat aquest divendres que els citats sectors "tindran enormes dificultats", de manera que s'estudia "com pautar les mesures per donar també amortització social a aquest procés".

A més, ha recordat que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, està treballant amb el sector per definir "plans d'actuació concrets" per salvar l'activitat de la restauració, hostaleria i comerç que "defineixen l'estructura productiva d'Espanya".

Des Treball, ha afegit, hi ha taules de diàleg social amb patronal i sindicats així com reunions amb els portaveus dels grups parlamentaris per estudiar com continuar amb els ERTO per força major en aquests sectors que "a dia d'avui i fins d'aquí a molts mesos continuaran sense activitat ".

"Estem treballant amb les forces polítiques perquè aquest sector que és molt important per al país no quedi desprotegit i no caigui", ha afegit.