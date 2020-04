El nombre d'afectats per l'ERTO a Catalunya s'eleva a 672.000 treballadors

Catalunya ha registrat 91.612 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de la covid-19 i ja hi ha 672.913 treballadors que cobraran l'atur temporalment. En les últimes hores, 767 empreses han presentat un ERTO amb 4.809? afectats nous. Segons les dades del Departament de Treball, Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 66.623 ERTO que inclouen 528.001 persones. Les comarques gironines han rebut 10.348 expedients per a 65.368 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.122 per a 28.946 persones. El Camp de Tarragona 7.306 empreses han registrat 41.553 expedients amb afectats i a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.213 expedients amb 9.045 persones.

Les persones que s'hauran d'acollir a un expedient a conseqüència de la crisi de la covid-19 ja representen el 19,2% de la població ocupada a finals d'any.

Els ERTO per força major representen el 94,8% dels presentats al Departament de Treball i afecten el 87,4% dels treballadors.

Les dades en acabar la cinquena setmana d'estat d'alarma mostren que el sector més afectat per la crisi de la covid-19 és l'àmbit dels serveis amb més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 75.051 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat un ERTO per a 482.312 persones.

A molta distància se situa la indústria, amb 7.434 expedients i 127.793 afectats. La construcció concentra nombre similar d'ERTO (7.346) però amb menys treballadors inclosos, uns 43.576. El quart sector més perjudicat és l'agricultura amb 671 expedients i 3.866 persones que hauran de cobrar la prestació de desocupació temporalment.

La divisió econòmica amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.673 d'expedients temporals que afecten 107.133 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.234 procediments per a 54.302 treballadors.

Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 30.157 expedients i 229.162 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 9.751 ERTO i 85.926 afectats; i el Baix Llobregat, on 8.596 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 90.976 persones.

En comparació amb aquest dijous, a les comarques barcelonines el recompte s'ha enfilat en 619 ERTO i 3.974?? treballadors més. A la demarcació de Girona, l'increment en un dia ha sigut de 76 expedients i 336 persones. En la mateixa línia, Lleida ha registrat un augment en les últimes hores de 49 expedients i 291 afectats.

L'increment en les últimes hores al Camp de Tarragona ha sigut de 43 empreses i 168 treballadors. En comparació amb el dijous, el recompte s'ha elevat en total de 10 empreses i 40 afectats a les Terres de l'Ebre.

Les dades mostren que el degoteig d'expedients continua però amb uns increments inferiors als registrats durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma. L'augment de 760 empreses i 4.800 treballadors d'aquest dijous és el segon més pronunciat després de la Setmana Santa. Des que va començar la crisi de la covid-19, el dia que es van presentar més expedients temporals va ser el 25 de març amb un augment de 10.774 expedients i 71.170 treballadors.