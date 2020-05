Un èxit fruit de la col·laboració

El coronavirus deixarà al seu pas molt dolor, però també històries de superació extraordinàries. Algunes seran personals i altres col·lectives, que rememoraran com molta gent es va posar d'acord per aconseguir una cosa que, a soles, hauria sigut impossible. En aquest últim apartat sobresurt la construcció de l'hospital de campanya ubicat al recinte d'Ifema en a penes quatre dies, una fita que no es podria explicar sense la suma de tota una sèrie d'individualitats –públiques i privades– sintonitzades per fer realitat un objectiu comú: evitar el col·lapse dels hospitals madrilenys en el moment més crític de la pandèmia. Hi van intervenir l'Administració, l'Exèrcit, experts, voluntaris, treballadors de múltiples àmbits i grans empreses, que van aportar donacions econòmiques i de material. Una d'elles va ser Banco Santander.

L'entitat va donar recursos per habilitar 2.000 nous llits, mantes i respiradors. Una intervenció que va ser clau perquè el pavelló 5 del recinte firal passés a convertir-se de la nit al dia en un hospital preparat per començar a rebre els primers pacients de la covid-19. Després vindrien els pavellons 7 i 9 per sumar fins a 1.300 llits (que podrien haver-se incrementat fins als 5.500 si hagués sigut necessari) i 16 espais d'unitats de cures intensives (UCI). Gràcies a això es van poder atendre gairebé 4.000 pacients, el 12% del total a la Comunitat de Madrid.



La clau: anticipació

Però, ¿com es va poder reaccionar tan ràpidament? En el cas de Banco Santander va ser gràcies a la previsió. L'entitat va anunciar al març la creació d'un fons solidari per import mínim de 25 milions d'euros, finançat inicialment amb el 50% de la retribució (fixa i variable) d'aquest any de la seva presidenta, Ana Botín, i el seu conseller delegat, José Antonio Álvarez; a més del 20% de la retribució dels consellers no executius i les aportacions voluntàries dels empleats. Ràpidament, el fons va créixer fins als 54 milions d'euros amb diferents contribucions dels treballadors i de tercers, així com de fons aportats directament per les filials del grup.

Addicionalment, Banco Santander ha aportat uns altres 46 milions d'euros redirigint fons de determinats projectes cap a iniciatives dedicades a la lluita contra el coronavirus i a la protecció d'aquells grups vulnerables més impactats per la malaltia en diversos països. En total, 100 milions d'euros que es van destinar (i se segueix fent) a tota una sèrie de projectes per tot el món, ja sigui per recolzar la resposta de les administracions a la pandèmia, l'enfortiment del sistema universitari en la seva transició digital i la investigació, tant en vacunes, com en fàrmacs i diagnòstic.

Accions que s'engloben sota el lema de Santander All. Together. Now. i que han permès obtenir resultats positius, com el de l'hospital de campanya de la fira madrilenya. "Vaig tenir ocasió de visitar l'hospital de campanya d'Ifema, amb el qual vam col·laborar amb una donació en plena emergència sanitària i el que hi vaig veure va ser esperança en els ulls dels doctors, dels malalts i de les persones que han estat durant més de 40 dies allà esprement totes les seves forces. Vaig sentir, també, l'orgull que quan treballem junts podem fer grans projectes, com aixecar un hospital d'aquestes característiques en només uns quants dies", assegura Rami Aboukhair, CEO de Santander España, a la vegada que aprofita per felicitar "metges, infermers, bombers, militars i totes les persones implicades per l'encomiable feina realitzada".



Evitar el col·lapse

Eren moments en els quals encara no s'havia arribat al pic de l'epidèmia i existia risc que els centres sanitaris –especialment les unitats de cures intensives– se situessin al límit del col·lapse. No va succeir i gràcies a l'esforç de tots es va poder aturar el primer impacte, tant a Ifema com a la resta d'Espanya. En aquest sentit, Banco Santander ha destinat el seu fons solidari a moltes altres iniciatives.

Per exemple, ja ha donat 4,1 milions de mascaretes per al Govern, les forces armades i la policia, diferents hospitals de tot Espanya, a més de Cantàbria i Boadilla del Monte, llocs on es troben les principals seus del banc. A més, ha aportat 500 respiradors no invasius distribuïts per tot el país, 2.000 mantes per a l'Hospital de la Paz de Madrid i instruments de desinfecció en residències d'avis a Madrid.

També destaquen altres iniciatives en col·laboració amb investigadors, empreses i diferents ONG, com la compra de 500.000 litres d'aigua per als hospitals o el suport a projectes per desviar capacitat de producció a la fabricació de mascaretes. Addicionalment, Santander ha recaptat dos milions d'euros de clients i tercers a través d'iniciatives impulsades pel banc, com LaLiga Santander Fest, a través dels quals ja s'han comprat uns altres 115 respiradors i 400.000 mascaretes.



Exemple de solidaritat

El coronavirus generarà, sens dubte, tota una sèrie de conseqüències, algunes de les quals poden tenir el seu costat positiu, com la solidaritat demostrada. "L'hospital d'Ifema és un exemple que només amb la col·laboració publicoprivada podrem seguir lluitant per mitigar l'impacte d'aquesta crisi sense precedents", comenta Rami Aboukhair, a la vegada que avisa que s'haurà de mantenir aquest esforç col·lectiu perquè la crisi econòmica que sembla que se'n derivarà no deixi ningú enrere: "Al banc estem compromesos amb aquesta situació i recolzem tant les empreses com els autònoms perquè puguin recuperar-se com més aviat millor i preservar l'ocupació i també ajudem les famílies que tenen problemes per pagar les seves hipoteques".

Perquè si algun ensenyament es pot treure d'aquest episodi que ha sacsejat tota la societat és que, col·laborant, es pot arribar molt més lluny.

Mesures per a una situació excepcional

Banco Santander està centrant la seva activitat a contrarestar els efectes de la pandèmia, amb iniciatives específiques dirigides a protegir la salut dels seus empleats i clients, recolzar-los amb liquiditat per a les empreses i solucions financeres com moratòries d'hipoteques i lloguer, ajornaments del pagament de préstecs per a pimes i particulars, cobertura d'assegurances per a la Covid-19 i personal sanitari, suspensió d'algunes comissions i ampliacions dels límits de les targetes de crèdit, entre d'altres.



Així mateix, Santander ha creat 'Esto lo superamos juntos' (estolosuperamosjuntos.com), un espai obert i accessible per a qualsevol persona o empresa, sigui o no client de l'entitat, que conté informació i recursos a fi d'ajudar a superar la situació generada pel coronavirus. Entre els recursos digitals que es poden trobar en aquest espai per mitigar els efectes de la crisi hi ha accions de voluntariat, informació oficial, alternatives de lleure o propostes de teletreball. I per recolzar la comunitat universitària durant el període de mobilitat limitada, ha engegat les beques 'online' #YoMeQuedoEnCasa, que permeten millorar les competències digitals, idiomes i habilitats de més de 20.000 joves i professionals universitaris.



Dels recursos del seu fons solidari, Banco Santander n'ha destinat part a Espanya, però també a molts altres països on opera, com Portugal, Polònia, el Regne Unit, el Brasil, Xile, l'Argentina o Mèxic. Als Estats Units, per exemple, ha reenfocat el seu programa d'ajuda a les ONG que donen serveis essencials a la comunitat.