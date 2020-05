Nissan tancarà la planta de la Zona Franca de Barcelona, segons el diari japonès Nikkei

Nissan tancarà la planta de la Zona Franca de Barcelona i traslladarà la producció a fàbriques de Renault, segons va informar ahir el diari japonès Nikkei. El moviment s'emmarca en un pla de reestructuració per fer front a la caiguda de vendes que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 i després d'anys de disminució de beneficis.



Els treballadors de l'empresa japonesa a Catalunya estan en vaga indefinida des del 4 de maig per protestar per l'amenaça de tancament, que plana sobre la fàbrica sobretot des que l'automobilística va anunciar a principi d'any que estudia la viabilitat de les seves instal·lacions. El comitè d'empresa s'ha de reunir avui amb el departament de Treball per tractar el conflicte actual.



La informació de Nikkei arriba després de mesos de filtracions que apunten que l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi s'està veient obligada a reorganitzar-se i que la firma nipona aprofitarà la crisi de la Covid-19 per reduir la presència a Europa i replegar-se al Japó, la Xina i els Estats Units.



Nissan podria reduir la seva capacitat de producció el 20% fins a l'any fiscal que acaba el març del 2023. La multinacional presentarà els resultats del 2019 i inici del 2020 el proper 28 de maig.



Si la planta barcelonina tanca, estarien en risc més de 3.000 llocs de treball directes i 20.000 d'indirectes, segons els sindicats. Nissan va reiniciar l'activitat a la Zona Franca el 4 de maig per poder acabar una comanda de més de 1.000 pick-ups que havia d'enviar a final de maig. Dos dies més tard es va haver de paralitzar la producció per problemes de subministrament causats per la vaga indefinida de treballadors.



L'automobilística va decidir enviar a casa tots els treballadors afectats per la manca de peces a casa en un permís retribuït, però va acabar optant per incloure els 900 treballadors de la línia 2 a l'Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) per causa de força major que tenia encara vigent. Els sindicats han presentat una demanda contra la multinacional perquè consideren que aquest moviment «vulnera el dret de vaga».