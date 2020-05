L'ingrés mínim vital se situarà entre 461 i poc menys de 1.100 euros al mes

Les prestacions de l'ingrés mínim vital que aprovarà la setmana que ve el govern espanyol se situaran entre els 461 euros i els poc menys de 1.100 euros, segons explica el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Immigració, José Luis Escrivá, en una entrevista a 'El Periodico'. La quantitat que s'aboni no serà fixa i constarà d'un complement fins arribar a un mínim. Segons el ministre, a partir dels 461 euros en una llar formada per un adult "s'aplicaran una sèrie de coeficients multiplicadors" en funció de la família i els menors a càrrec, amb un complement per als habitatges monoparentals, en els quals un 80% són dones. El ministre també ha dit que la renda serà "complementària" i "subsidiària" a la de les autonomies.

Segons detalla el ministre en l'entrevista a 'El Periodico' aquest diumenge, el govern vol actuar sobretot en les llars amb un ingrés per unitat de consum inferior a uns 230 euros al mes. "Es correspon amb el 20% més pobre de la societat espanyola", subratlla el ministre.

Escrivá calcula que hi ha 600.000 llars en aquesta situació i que l'ingrés traurà de la pobresa extrema al 75% d'aquests habitatges per passar a ser casos d'una pobresa "no tan aguda". En total, les estimacions apunten que l'ingrés arribarà a 850.000 llars, de les quals en 100.000 s'avançarà d'ofici, i beneficiarà 2,3 milions. La prestació constarà de 12 mensualitats.

El govern fixarà en total 14 tipologies de casos en què els sol·licitants puguin acollir-se a la renda, que es començarà a abonar al juny, certificant un patrimoni menor a un determinat llindar.

Pel que fa la convivència amb altes prestacions similars que actualment ja tenen les autonomies, Escrivá ha assenyalat que seran "complementàries i subsidiàries" a l'ingrés mínim vital. "Les autonomies hauran de redefinir les seves prestacions, tenint en compte que ara hi haurà un mínim garantit. Cada comunitat, amb els seus criteris, decidirà on es complementa o si se centra en un col·lectiu que no quedi cobert per l'IMV", indica el ministre en l'entrevista.

Escrivá també destaca que un "percentatge significatiu" dels beneficiaris serà d'origen estranger, sempre i quan acrediti la residència legal i efectiva durant almenys un any i anuncia que en el cas dels joves temporers sense permís que estan treballant en plena pandèmia se'ls prorrogarà els permisos per un any.

D'altra banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Inclusió assegura que no ha tingut cap desavinença amb el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, sobre la posada en marxa de l'ingrés mínim vital. Poc després però, en ser preguntat per la taxa covid proposada pel mateix Iglesias per gravar les grans fortunes, apunta que "els exercicis demostren que la capacitat recaptatòria és bastant reduïda".

Pel que fa les pensions, Escrivá garanteix que no hi ha "cap raó" per pensar que patiran una retallada perquè l'objectiu és que es pugui mantenir el poder adquisitiu i avança que fins el 20 de maig 300.000 treballadors inclosos en ERTO de força major han tornat a la feina.