El tancament de les botigues ha perjudicat «molt» Tous tot i passar de vendre en línia d'un 8% a un 30%

El sector del luxe també s'ha vist afectat per la crisi del coronavirus. "Ens hem vist molt perjudicats", ha reconegut la vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, en una videoconferència organitzada per la firma d'auditoria EY. La caiguda de la facturació provocada pel tancament de les més de les 700 botigues de la companyia al món es contraposa amb un augment de venda en línia, que ha passat de representar el 8% el 2019 al 30% en l'actualitat. EY considera la digitalització com un "vector" clau per a la recuperació del sector, prevista per a 2022. El tancament de les botigues i la impossibilitat dels consumidors asiàtics de viatjar ha provocat un descens en les vendes del sector, històricament més resistent que la moda.

En l'anterior crisi, el luxe va créixer notablement. "Per primera vegada, el sector s'ha enfrontat a una caiguda de la facturació", ha advertit el soci 'd'Advisory' d'EY i especialista en 'retail', Javier Vello. En el cas de Tous, l'empresa s'ha vist "molt perjudicada" pel tancament de les botigues.

"Amb les botigues tancades és molt difícil vendre, encara que el consum 'online' hagi crescut exponencialment", ha assegurat Vello. El soci d'EY ha parlat d'una "crisi d'emocions" i ha afirmat que la situació per al sector el 2020 és "difícil", amb una possible recuperació per al 2022.

La digitalització serà una de les tendències "presents" en l'etapa després de la crisi. En el cas de Tous, actualment la venda en línia representa pràcticament un terç de la facturació. La vicepresidenta corporativa de l'empresa s'ha referit també a una tendència a "l'omnicanalitat avançada", és a dir, la venda assistida mitjançant una trucada telefònica o el servei de WhatsApp.

"El que esperàvem que passés en els pròxims cinc anys, passarà en els pròxims 18 mesos", ha anticipat Vello. El soci d'EY ha assegurat que la crisi ha provocat una acceleració i canvi de determinats paradigmes com, per exemple, la digitalització. La tecnologia ha de permetre vincular el consumidor amb la marca i "personalitzar" el servei per "estar a prop" de l'usuari.

Així mateix, el sector dependrà cada vegada més del mercat asiàtic. "Barcelona i Madrid necessiten incorporar el turisme de compres", ha defensat Vello, en referència als ingressos que suposen per al sector així com la possibilitat de portar "l'experiència" de compra als seus països.

Per a la vicepresidenta corporativa de Tous, una altra de les tendències en el sector serà la importància de la transparència, la proximitat i la sostenibilitat. "Totes les empreses que tinguem compromís i un propòsit ferm tindrem més oportunitats", ha afirmat.