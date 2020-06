Avancem cap a la nova normalitat que es preveu a partir del 22 de juny. Des del meu darrer article, el mes d'abril, en què estàvem en ple confinament, han passat moltes coses i hem pogut constatar moltes realitats.

En el pla social, hem vist com l'atur augmentava en un 30,2% a Catalunya i ens col·locàvem en dades de l'any 2016. Aquest retrocés és degut a diversos factors, entre els quals destacar la baixa activitat dels sector de l'automoció, on l'anunciat tancament de les plantes de Catalunya de Nissan i la baixa activitat de Seat ha fet que moltes empreses del sector no hagin incorporat aquella plantilla que tenien en contractes a través d'empreses de treball temporal. També el sector industrial exportador i no dependent de l'automoció es veu afectat per la nova normalitat dels països de destí, és a dir, la poca activitat dels mercats ha fet que el flux de les comandes habituals s'hagi alentit i que no arribin noves peticions. Quant al sector del comerç, les restriccions sanitàries no faciliten que els clients acabin de sentir-se còmodes amb aquest nova forma de relacionar-se amb el botiguer i, per tant, el nombre de transaccions no és del tot òptim. Només cal remetre'ns a les dades de la venda online, per entendre que la relació client-comerciant avança cap una nova dimensió, el que s'anomena omnicanalitat, és a dir un model on la venda presencial es complementi amb la venda digital en totes les seves formes: web, xarxes socials, whatsapp, i que fa que la incorporació de treballadors en el sector no s'estigui produint. I també les activitats relacionades amb la restauració i el turisme, on la majoria d'empreses i empresaris no preveuen cobrir costos fixos aquest any i, per tant, tot i adaptant la seva activitat a la noves normes sanitàries i de mobilitat, farà que no es produeixi una incorporació massiva de persones en aquest sector, que no hem d'oblidar que a Catalu-nya representa un 12% de l'ocupació. La suma de totes aquestes realitats fa que avui en dia ja tinguem un gran nombre de famílies que necessiten suport per menjar i fer front als seus subministraments bàsics. Segons dades de l'Ajuntament de Manresa, aquest mes de maig hi ha hagut un increment del 65% d'assistències, respecte al mes de maig de l'any passat, gairebé 800 famílies ateses.

En el terreny econòmic, les dades que ens arriben a la Cambra de Manresa són que les empreses estan a nivell de producció entre el 30%-50% , respecte a les dades d'inici d'any, i que no preveuen recuperar facturacions fins al 2021. Aquesta baixa activitat fa que es prorroguin o s'hagin negociat nous ERTO, molts fins al 31/12/2020 en la majoria d'empreses. Les dades de les persones que estan afectades per aquests expedients no formen part de les xifres d'atur però sí que formen part d'un col·lectiu de famílies que mai havien necessitat suport de les administracions locals i que ara el necessiten.

Per tant, més que una nova normalitat estem avançant cap a noves realitats. Les nostres empreses ja estan treballant en la cerca de nous mercats, estan pensant en la necessitat de produir nous productes, buscar nous canals de distribució, aliances estratègiques entre empreses del sector per augmentar la seva força empresarial. Tot això passant per augmentar la seva digitalització, repensant processos per avançar en economia circular, afegir valor oferint productes de km 0, establint noves relacions amb els seus treballador i clients i també repensant les pròpies organitzacions. Al Bages tenim un teixit empresarial i comercial dinàmic, que en la crisi del 2008 va fer els deures i que ara necessita un nou impuls. Les administracions hi poden ajudar, simplificant els tràmits administratius i posant-se al costat de l'economia. És així com també s'aconseguiran resultats per alleugerir el cost social que està tenint la covid-19.