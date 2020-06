Álvarez (UGT): «Cap govern s'ha preocupat per Nissan ni pel sector de l'automòbil»

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, s'ha mostrat molt crític amb la gestió de la crisi de Nissan i ha lamentat la deixadesa de l'Estat els darrers anys. "Cap govern s'ha preocupat per Nissan ni pel sector de l'automòbil", ha etzibat Álvarez en una entrevista a TV3. "Hem de reaccionar i vol dir viatjar al Japó, que ja s'ha fet, i explicar-nos què hi ha passat. Sembla que el pla B implica deixar de banda la producció de cotxes", ha assenyalat el líder de la UGT. "Sabem que no és fàcil tornar enrere, però la nostra opció 1 és que Nissan no tanqui", ha insistit Álvarez, que també ha volgut mostrar la seva preocupació per Seat: "Tenim notícies que no anem en la bona direcció", ha destapat el secretari general de la UGT.

"Estem no només preocupats, sinó ocupats en Seat", ha continuat Álvarez, que ha parlat de les gestions del president de la UGT de Catalunya i del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, perquè la planta segueixi funcionant "a ple rendiment". "Haurem d'implicar-nos fins al coll per mantenir la producció", ha avançat el líder de la UGT.

Tornant a Nissan, Álvarez ha reiterat que la voluntat és que la companyia reverteixi la decisió de tancar les plantes a Catalunya "i torni a fabricar cotxes a Barcelona". "Sabem que no serà fàcil, però tenim asos a jugar com les manifestacions de la plantilla per influir en el govern del Japó i que les administracions vagin de la mà. Espanya ha d'aixecar la veu d'una vegada", ha manifestat.

El pla B l'ha de donar Nissan-Renault-Mitsubishi



"La ministra d'indústria i la consellera Chacón diuen que estan enllestint un pla B, jo vull saber-lo", ha apuntat el secretari general de la UGT, que no ha volgut opinar si el futur de la planta de Nissan ha de passar pel cotxe elèctric. "La planta de Nissan està al passeig de Gràcia de la Zona Franca i no serveix qualsevol cosa. Jo crec que el pla B ha de sorgir de la mateixa aliança de Nissan-Renault-Mitsubishi", ha reflexionat en veu alta Álvarez. "L'aliança ha de donar una resposta a la situació generada a Catalunya", ha conclòs el secretari general de la UGT.