Confirmen que el Mobile es farà a Barcelona fins al 2024

El Govern central va confirmar ahir que el Mobile World Congress (MWC), la fira de tecnologia mòbil més important del món, se celebrarà a Barcelona fins al 2024, un any més del previst i amb una reducció de tarifes per a la propera edició, per compensar l'anul·lació de l'anterior a causa del coronavirus. «S'ha acordat amb l'empresa organitzadora una reducció de preus per compensar les pèrdues per la cancel·lació d'aquest any», va anunciar la ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero. A través d'un reial decret, el Consell de Ministres ha autoritzat el ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i l'Entitat Pública Empresarial Red.es a arribar a un acord amb GSMA, entitat organitzadora del MWC, per resoldre les conseqüències derivades de la cancel·lació de l'edició d'enguany.

L'acord per mantenir el MWC fins al 2024 a Barcelona, els termes generals del qual ja s'havien donat a conèixer, és, segons Montero, «una excel·lent notícia», perquè el 2019 va tenir un impacte econòmic de 470 milions d'euros i va generar uns 13.000 llocs de treball, i «posa de manifest el compromís del Govern de mantenir al país un esdeveniment capaç d'atreure 100.000 visitants».

Segons va detallar el ministeri en un comunicat, l'acord estableix que la GSMA ofereix a l'Administració General de l'Estat una tarifa «molt reduïda i en condicions avantatjoses» per a l'edició de 2021 en compensació per les despeses a les quals ha hagut de fer front aquest 2020.